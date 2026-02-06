Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια: Για την επιστροφή στις νίκες οι Πειραιώτες στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί απόψε (06/02/26, 21:15, Live από το Newsit.gr) τη Βίρτους Μπολόνια για την 27η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο την επιστροφή του στα θετικά αποτελέσματα, μπροστά στους οπαδούς του στο ΣΕΦ.

Μετά την ήττα από τη Dubai BC στην παράταση, που έβαλε τέλος στο σερί πέντε νικών του στη Euroleague, ο Ολυμπιακός θέλει να επανέλθει σε ανοδική “τροχιά”, με νίκη επί της Βίρτους Μπολόνια στο ΣΕΦ, το οποίο αναμένεται να είναι για μία ακόμη φορά φέτος κατάμεστο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην προσπάθειά τους αυτή, οι Πειραιώτες δεν θα έχουν διαθέσιμους τους Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Κώστα Παπανικολάου, Φρανκ Νιλικίνα και Μόντε Μόρις, που παραμένουν τραυματίες, ενώ σταθερά εκτός είναι και ο Μουστάφα Φαλ, μετά τη ρήξη χιαστών που υπέστη στο τέλος της περασμένης σεζόν.

Απουσίες θα έχει όμως και η Βίρτους Μπολόνια, η οποία και δεν θα έχει διαθέσιμους για το ματς του ΣΕΦ, τους Ματ Μόργκαν, Αλεσάντρο Παγιόλα και Μοχάμεντ Ντιούφ. Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Μίλαν Νέντοβιτς, Τζόρντι Αλιάγα και Σάσο Πέτεκ.

Ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί για τη νίκη στο ματς, καθώς βρίσκεται πια στη δεύτερη θέση της κατάταξης στη Euroleague με ρεκόρ 16 νίκες και 9 ήττες, ενώ η Βίρτους Μπολόνια είναι στο 12-14, αλλά δίνει “μάχη” για να καταφέρει να βρεθεί τουλάχιστον στις θέσεις των πλέι ιν.