Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια: Ο Φουρνιέ φόρεσε μπλούζα με το πρόσωπο του Μπαρτζώκα στο ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια για την 27η αγωνισιτκή της Euroleague(06/02/26, 21:15, Newsit.gr, Novasports Prime) και ο Εβάν Φουρνιέ εμφανίστηκε στο ΣΕΦ με μία μπλούζα που δείχνει τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο Φουρνιέ προφανώς θέλησε να στηρίξει τον Μπαρτζώκα μετά το περιστατικό με τον οπαδό στις κερκίδες του γηπέδου της Ντουμπάι BC και φόρεσε τη συγκεκριμένη μπλούζα που απεικονίζει τον Έλληνα προπονητή με το χέρι στο στόμα (σ.σ στην γνωστή χειρονομία που ζητά από όλους να σωπάσουν).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε ανάρτηση στα social media σχολιάζοντας «ωραία μπλούζα Εβάν», θέλοντας και αυτή να δείξει την στήριξη στο πρόσωπο του προπονητή της.

Ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά το αρνητικό αποτέλεσμα στο Ντουμπάι και η Βίρτους φαντάζει ο ιδανικός αντίπαλος, ειδικά μέσα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.