Ολυμπιακός: «Χαλάει» η μετεγγραφή του Φρανκ Ντιλικινά

Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι αποσύρεται τελικά από την προσπάθεια απόκτησης του Φρανκ Ντιλικινά από την Παρτιζάν, αφού η σερβική ομάδα αποφάσισε να διατηρήσει στο ρόστερ της τον Γάλλο γκαρντ.

Ο Φρανκ Ντιλικινά περίμενε ότι θα μείνει ελεύθερος από την Παρτιζάν και είχε φθάσει σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, αλλά η υπόθεση… κόλλησε στους Σέρβους.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς άρχισε να ζητάει χρήματα για να αφήσει ελεύθερο τον Γάλλο γκαρντ και οι Πειραιώτες δεν ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν buy out για παίκτη που δεν υπολογιζόταν από την ομάδα του. Κάπως έτσι, μία… κλεισμένη μετεγγραφή αναμένεται να “χαλάσει” οριστικά και ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει κάποιες άλλες περιπτώσεις για την ενίσχυσή του στα γκαρντ.