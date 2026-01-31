Αθλητικά

Ολυμπιακός: Χωρίς Ελ Κααμπί αλλά με Αντρέ Λουίς κόντρα στην ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί χωρίς τον πρώτο σκόρερ του κόντρα στην Ένωση
Δίχως τον κορυφαίο παίκτη του θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι κορυφής με την ΑΕΚ (01/02, 21:00) στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 19η αγωνιστική της Super League.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έμεινε εκτός αποστολής του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να παρατάσσεται στο ντέρμπι κορυφής χωρίς τον πρώτο σκόρερ της, τη θέση του οποίου θα καλύψει ο Ταρέμι.

Αντιθέτως, κανονικά ανάμεσα στους 23 παίκτες βρίσκεται το μοναδικό μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών τον Ιανουάριο, Αντρέ Λουίζ.

 
 
 
 
 
Η αποστολή του Ολυμπιακού

Τερματοφύλακες: Τζολάκης, Πασχαλάκης, Μπότης

Αμυντικοί: Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Βέζο, Ορτέγκα, Μπρούνο

Μέσοι: Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Τσικίνιο

Επιθετικοί: Μαρτίνς, Αντρέ Λουίζ, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Ταρέμι

