Ολυμπιακός: Χωρίς Γουόκαπ, Μιλουτίνοφ και Νιλικίνα κόντρα στον Κολοσσό στη Ρόδο

Με πάρα πολλές απουσίες θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Κολοσσό Ρόδου.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Κολοσσό στη Ρόδο (25/1, 13:00), για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ερυθρόλευκοι θα παραταχθούν με τέσσερις βασικές απουσίες κόντρα στους Ροδίτες, καθώς εκτός δράσης θα βρίσκονται οι Νιλικίνα, Μόρις και Γουόκαπ και Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Βεζένκοβ, Παπανικολάου,Ντόρσεϊ, Πίτερς, Τζόουνς, Χολ, Φουρνιέ, Νετζήπογλου, Μπουρνελέ.