Ολυμπιακός: Χωρίς Μπουχαλάκη με Αστέρα Τρίπολης

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης (06/01/2020 – 19:30 – Newsit.gr – novasports1HD), με ένα απρόοπτο της τελευταίας στιγμής.

Χωρίς τον Ανδρέα Μπουχαλάκη θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης. Ο Πέδρο Μαρτίνς είδε τον Έλληνα μέσο να έχει ενοχλήσεις, με αποτέλεσμα να τον αφήσει εκτός αποστολής, για να τον προφυλάξει.

Ο Πορτογάλος τεχνικός αποφάσισε να πάρει κανονικά στην αποστολή και τον Ολεγκ Ρέαμπτσιουκ (δεν αποκλείεται να πάρει τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης).

Εκτός αποστολής έμειναν και Μάξι Λοβέρα και Ούγκο Κάιπερς. Στην Αθήνα θα μείνει και ο Μοχάμεντ Ντρεγκερ, με σκοπό να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση. Υπενθυμίζεται πως ο Ρούμπεν Σεμέδο (4 κίτρινες) θα εκτίσει κόντρα στον Παναιτωλικό (09/01) και ο Ουσεϊνού Μπα στον εντός έδρας αγώνα με τον ΠΑΣ Γιάννινα (17/01).

Σα, Κρίστινσον, Τζολάκης, Ραφίνια, Μπα, Σισέ, Παπαδόπουλος, Σεμέδο, Χολέμπας, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Ανδρούτσος, Καμαρά, Πέπε, Μασούρας, Βαλμπουενά, Μπρούμα, Ραντζέλοβιτς, Τιάγκο Σίλβα, Βρουσάι, Φορτούνης, Σουντανί, Ελ Αραμπί.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τον Αστέρα Τρίπολης. / The squad players selected ahead of the match against Asteras Tripolis. 🔴⚪️#Olympiacos #ASTOLY #slgr #Football #SquadList pic.twitter.com/2MS8mM5qYw