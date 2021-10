Με ακόμα δύο πολύ σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί η Ζαλγκίρις κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, για την τέταρτη αγωνιστική της Euroleague.

Ο Γιούρι Ζντοβιτς δεν θα έχει στη διάθεση του άλλους δύο κομβικούς παίκτες για την αποψινή (15/10, 21:00) αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Μετά τον Τζοφρί Λοβέρν, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για αρκετό καιρό, οι Παούλιους Γιανκούνας και Γιάνις Στρέλνιεκς τέθηκαν εκτός από το παιχνίδι με τους Πειραιώτες.

Όπως ενημέρωσε η Ζαλγκίρις λίγες ώρες πριν το τζάμπολ του αγώνα, οι δύο παίκτες αντιμετωπίζουν πρόβλημα στη γάμπα.

Big losses for tonight’s battle. Calf injuries will see @P_Jankunas13 and Janis Strelnieks on the sidelines against @olympiacosbc. pic.twitter.com/ZZUf8sYF2Z