Αθλητικά

Ομπράντοβιτς για όλους και για όλα: Ο Σέρβος προπονητής ανοίγει τα χαρτιά του μετά την αποχώρηση από την Παρτιζάν

Μία συνέντευξη που όλοι περιμένουν να δουν
Ζέλικο Ομπράντοβιτς
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της Παρτιζάν/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η ώρα των αποκαλύψεων φαίνεται ότι έφτασε για το διαζύγιο Ζέλικο ΟμπράντοβιτςΠαρτιζάν. Ο Σέρβος προπονητής αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του και να μιλήσει για όλα όσα έγιναν τις τελευταίες ώρες.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε την απόφαση να ανοίξει τα χαρτιά του και να μιλήσει για όλους και για όλα μετά την οριστική αποχώρησή του από την Παρτιζάν.

Ο θρυλικός προπονητής παραιτήθηκε από τη σερβική ομάδα μετά τη συντριβή από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Διοίκηση και κόσμος έκαναν ό,τι μπορούσαν για να του αλλάξουν γνώμη, ωστόσο ο Ομπράντοβιτς δεν άλλαξε στάση και αποχώρησε από την Παρτιζάν.

Πλέον ήρθε η στιγμή που ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα προβεί σε αποκαλύψεις σχετικά με το στόρι της αποχώρησής του από τη σερβική ομάδα.

Ο πολυνίκης προπονητής της Euroleague θα “σπάσει” τη σιωπή του σήμερα, Τρίτη (2/12) λίγες μέρες πριν τον αγώνα της Παρτιζάν με την Μπάγερν για την Euroleague.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
89
82
72
71
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo