Ομπράντοβιτς για όλους και για όλα: Ο Σέρβος προπονητής ανοίγει τα χαρτιά του μετά την αποχώρηση από την Παρτιζάν

Η ώρα των αποκαλύψεων φαίνεται ότι έφτασε για το διαζύγιο Ζέλικο Ομπράντοβιτς – Παρτιζάν. Ο Σέρβος προπονητής αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του και να μιλήσει για όλα όσα έγιναν τις τελευταίες ώρες.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε την απόφαση να ανοίξει τα χαρτιά του και να μιλήσει για όλους και για όλα μετά την οριστική αποχώρησή του από την Παρτιζάν.

Ο θρυλικός προπονητής παραιτήθηκε από τη σερβική ομάδα μετά τη συντριβή από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Διοίκηση και κόσμος έκαναν ό,τι μπορούσαν για να του αλλάξουν γνώμη, ωστόσο ο Ομπράντοβιτς δεν άλλαξε στάση και αποχώρησε από την Παρτιζάν.

Πλέον ήρθε η στιγμή που ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα προβεί σε αποκαλύψεις σχετικά με το στόρι της αποχώρησής του από τη σερβική ομάδα.

Ο πολυνίκης προπονητής της Euroleague θα “σπάσει” τη σιωπή του σήμερα, Τρίτη (2/12) λίγες μέρες πριν τον αγώνα της Παρτιζάν με την Μπάγερν για την Euroleague.