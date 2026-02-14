Αθλητικά

Ομπράντοβιτς και Γιασικεβίτσιους το διασκέδασαν στο νυχτερινό κέντρο που τραγουδάνε Ρέμος και Μάστορας

Σε γνωστό κέντρο διασκέδασης βρέθηκαν οι δυο προπονητές, οι οποίοι συναντήθηκαν και αγκαλιάστηκαν
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Σαρούνας Γιασικεβίτσιους τα… έσπασαν μαζί στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας.

Λίγη ώρα μετά το επεισοδιακό «διπλό» της Φενέρμπαχτσε κόντρα στον Παναθηναϊκό (85-83), ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επέλεξε να διασκεδάσει αλά ελληνικά -όπως μας έχει συνηθίσε άλλωστε και άλλες φορές- έχοντας στην παρέα του και τομ Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Σέρβος κόουτς είναι χωρίς δουλειά αυτή την περίοδο, μετά το “διαζύγιο” που πήρε με την Παρτιζάν και αυτές τις ημέρες βρίσκεται στην Αθήνα.

Οι δύο προπονητές -και πρώην μέλη του Παναθηναϊκού- ήταν σε μεγάλα κέφια. Ο Γιασικεβίτσιους δεν… έχανε στίχο από τα τραγούδια του Ρέμου, ενώ σε κάποια στιγμή της βραδιάς πήρε μια δυνατή αγκαλιά τον Ομπράντοβιτς.

Αθλητικά
