Ομπράντοβιτς και Γιασικεβίτσιους το διασκέδασαν στο νυχτερινό κέντρο που τραγουδάνε Ρέμος και Μάστορας

Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Σαρούνας Γιασικεβίτσιους τα… έσπασαν μαζί στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας.

Λίγη ώρα μετά το επεισοδιακό «διπλό» της Φενέρμπαχτσε κόντρα στον Παναθηναϊκό (85-83), ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επέλεξε να διασκεδάσει αλά ελληνικά -όπως μας έχει συνηθίσε άλλωστε και άλλες φορές- έχοντας στην παρέα του και τομ Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Σέρβος κόουτς είναι χωρίς δουλειά αυτή την περίοδο, μετά το “διαζύγιο” που πήρε με την Παρτιζάν και αυτές τις ημέρες βρίσκεται στην Αθήνα.

Οι δύο προπονητές -και πρώην μέλη του Παναθηναϊκού- ήταν σε μεγάλα κέφια. Ο Γιασικεβίτσιους δεν… έχανε στίχο από τα τραγούδια του Ρέμου, ενώ σε κάποια στιγμή της βραδιάς πήρε μια δυνατή αγκαλιά τον Ομπράντοβιτς.