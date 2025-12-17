Ομπράντοβιτς το ξεκαθάρισε: «Δεν θα εξετάσω καμία πρόταση μέχρι το καλοκαίρι»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ολοκλήρωσε πριν από λίγο καιρό τη συνεργασία του με την Παρτιζάν, με μια παραίτηση που προκάλεσε «σεισμό» στην ομάδα του Βελιγραδίου. Πλέον, αυτό που περιμένουν να δουν όλοι, είναι το ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του Σέρβου κόουτς.

Μιλώντας στην εκπομπή «Game Changers» της ΕΡΤ, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξεκαθάρισε πως δεν θα εξετάσει καμία πρόταση μέχρι το τέλος του Ιουνίου, μένοντας έτσι εκτός πάγκων, τη φετινή σεζόν.

«Αυτή τη στιγμή δεν έχω τίποτα άλλο στο μυαλό μου, εκτός από την οικογένειά μου. Μέχρι το τέλος Ιουνίου δεν θα εργαστώ σε κανέναν σύλλογο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δεν προτίθεμαι να εξετάσω καμία πρόταση συνεργασίας, ανεξαρτήτως από πού προέρχεται» είπε ο Σέρβος κόουτς.