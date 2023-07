Καλύτερο ντεμπούτο δεν θα μπορούσε να φανταστεί ο Λιονέλ Μέσι με την Ίντερ Μαϊάμι. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου έδειξε την κλάση του, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του με υπέροχη εκτέλεση φάουλ.

Ο Λιονέλ Μέσι φρόντισε να “τρελάνει” τους Αμερικανούς με το “καλημέρα”. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ πραγματοποίησε ένα ονειρικό ντεμπούτο με την Ίντερ Μαϊάμι, πετυχαίνοντας το νικηφόρο γκολ για την ομάδα του (2-1) στο Leagues Cup, κόντρα στην μεξικανική Κρουζ Αζούλ.

Ο Λιονέλ Μέσι πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι και φρόντισε να κάνει τη διαφορά, δείχνοντας για πολλοστή φορά την κλάση του.

Η Ίντερ Μαϊάμι προηγήθηκε στο 44` με τον Ρόμπερτ Τέιλορ και στο 54ο λεπτό, ο «pulga» φόρεσε για πρώτη φορά την ροζ φανέλα του για να μπει στον αγώνα υπό το ένθερμο χειροκρότημα του κοινού.

Φορώντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού, ο Μέσι είδε την Κρουζ Αζούλ, να ισοφαρίζει με τον Αντούνα στο 65ο λεπτό, αλλά με μία από τις περίφημες αριστοτεχνικές εκτελέσεις φάουλ του, χάρισε την νίκη στην ομάδα του, στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων.

El primer gol de Messi con Inter Miami 🤯🤯👏👏



Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63