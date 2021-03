Έχουμε δει πολλούς τρόπους οπαδών να διαμαρτύρονται για τα αρνητικά αποτελέσματα των ομάδων τους, αλλά αυτό που έκαναν οι φίλοι της Ραπίντ Βουκουρεστίου δεν είχε προηγούμενο.

Η ρουμανική ομάδα έχει φέρει δύο σερί αρνητικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα, κάτι που είχε σαν συνέπεια οι οπαδοί της να γίνουν έξαλλοι και να αντιδράσουν με έναν πρωτότυπο τρόπο. Τι έκαναν; Εμφανίστηκαν στο προπονητικό κέντρο, όπου και κατέθεσαν πάνες με την εικόνα τους καθενός από τους παίκτες.

Το μήνυμα των οπαδών της Ραπίντ ήταν ξεκάθαρο. Ζήτησαν από τους παίκτες να μην είναι «σ@@τ@» στην διάρκεια των αγώνων που έχουν να δώσουν και να μην τα κάνουν πάνω τους.

Να σημειωθεί ότι στη Ραπίντ αγωνίζεται κι ο Έλληνας αμυντικός, Αργύρης Νάστος.

Rapid’s fans brought nappies to the team’s training ground asking the players to stop ‘shitting themselves’ ahead of the final 2 games in the promotion battle. pic.twitter.com/l6PDNiWoQ0