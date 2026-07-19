Οπαδοί της Αργεντινής και της Ισπανίας κατέκλυσαν τη Νέα Υόρκη και έστησαν πάρτι, ενόψει του τελικού του Μουντιάλ

H Νέα Υόρκη σε ρυθμούς τελικού Παγκοσμίου Κυπέλλου. Χιλιάδες οπαδοί της Ισπανίας και της Αργεντινής πλημμύρισαν κεντρικά σημεία της, κάνοντας… προθέρμανση για τον κορυφαίο αγώνα στο Μουντιάλ του 2026.

Η πρωταθλήτρια κόσμου του 2022, Αργεντινή, αντιμετωπίζει τους πρωταθλητές Ευρώπης 2024, Ισπανούς στις 22:00 (ώρα Ελλάδας) στο MetLife Stadium του Νιού Τζέρσεϊ, με στόχο το κορυφαίο ποδοσφαιρικό τρόπαιο.

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Από το πρωί της Κυριακής (19.07.2026) χιλιάδες φίλαθλοι της Αργεντινής μετέτρεψαν την Times Square σε μία γαλαζόασπρη θάλασσα. Η ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική, με πρόσωπα βαμμένα στα χρώματα της χώρας, τύμπανα, σημαίες και συνθήματα για τους Ντιέγκο Μαραντόνα και Λιονέλ Μέσι.

WATCH: Argentina fans flood Times Square ahead of the World Cup final against Spain. pic.twitter.com/GNJJytehvh — Fox News (@FoxNews) July 19, 2026

TIMES SQUARE HAS TURNED INTO BUENOS AIRES!



Argentina fans have completely taken over New York! pic.twitter.com/6jkXEzR5dq — Culture Stacked (@CultureStacked) July 19, 2026

Ανάλογη εικόνα είδαμε και από τους φίλους της Ισπανίας. Οι οπαδοί της “ρόχα’ έβαψαν κόκκινα τα πρόσωπά τους, φόρεσαν φανέλες και κασκόλ της εθνικής κασκόλ της ομάδας, κράτησαν ρέπλικες του τροπαίου του Μουντιάλ και δημιούργησαν μία φαντασμαγορική ατμόσφαιρα.

Μερίδα οπαδών των Ισπανών συγκεντρώθηκε έξω από την εμβληματική έδρα των πρωταθλητών του ΝΒΑ, New York Knicks, Madison Square Garden, τραβώντας τα βλέμματα περαστικών.

Spanish fans are gathering at Madison Square Garden in New York ahead of today’s 2026 World Cup final between Argentina and Spain. pic.twitter.com/bfuEq2Sn7D — The Saviour (@TheSaviour) July 19, 2026

WATCH: Spain fans flood streets outside Madison Square Garden, turning New York into a sea of red and yellow ahead of the World Cup final against Argentina. pic.twitter.com/zF0Rw31ToJ — Fox News (@FoxNews) July 19, 2026

Η Αργεντινή στοχεύει στο repeat και την 4η κατάκτηση τροπαίου Μουντιάλ, ενώ η Ισπανία θέλει να πανηγυρίσει για 2η φορά την κατάκτηση του παγκοσμίου Κυπέλλου.