Η Λανς έμεινε στην ισοπαλία με 0-0 στην έδρα της Χάβρης, με τους οπαδούς της να δέχονται επίθεση στις κερκίδες και να αποχωρούν τραυματίες από το γήπεδο, μετά το τέλος του αγώνα για τη Ligue 1.

Στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, ο Σοτόκα σκόραρε για τη Λανς και οι οπαδοί της πανηγύρισαν έξαλλα μέσα στην κερκίδα με τους οπαδούς της Χάβρης, γεγονός που οδήγησε σε συμπλοκές και ρίψη αντικειμένων προς το μέρος τους.

Το γκολ ακυρώθηκε τελικά μέσω VAR, αλλά οι φίλοι των φιλοξενούμενων δεν γλίτωσαν στην εξέδρα, με αποτέλεσμα κάποιοι να αποχωρήσουν με φορεία από το γήπεδο, χωρίς πάντως να έχει γίνει γνωστός κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

20.10.2023🇫🇷Le Havre vs Lens, some Lensois supporters provoked Le Havre supporters, Le Havre hit them https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/1b6drRCLn3