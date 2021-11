Εκδρομείς οπαδοί της Κλαμπ Μπριζ προχώρησαν σε μια ανεκδιήγητη ενέργεια έξω από το γήπεδο της Μάντσετσερ Σίτι, λίγες ώρες πριν τον αγώνα των δυο ομάδων για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Δυο οπαδοί της Κλαμπ Μπριζ δεν φόρεσαν απλά ένα κασκόλ της ομάδας τους στο άγαλμα του Βινσάν Κομπανί έξω από το «Έτιχαντ», αλλά γιατί φωτογραφήθηκαν να ουρούν πάνω του!

Θυμίζουμε ότι ο Βέλγος θρύλος των «πολιτών» έχει αναδειχτεί από την Άντερλεχτ, μισητή αντίπαλο της Μπριζ στο εγχώριο πρωτάθλημα και πλέον είναι προπονητής της συγκεκριμένης ομάδας.

@ManCity

This is what Bruges fans are doing with the statue of your legend….

Proud of peeing against a statue, that’s the kind of people you are receiving today… pic.twitter.com/Ku5pW6lhC1