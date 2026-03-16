Οπαδοί της Ροζάριο Σεντράλ πέταξαν φουσκωτές κούκλες με φανέλες της Νιούελς Ολντ Μπόις στο ματς με την Μπάνφιλντ

Στην Αργεντινή, οι οπαδοί δεν έχουν μείνει μόνο στα συνθήματα για κάποιο μισητό αντίπαλο. Τοι έχουν πάει σε άλλο “επίπεδο”
Η έντονη αντιπαλότητα ανάμεσα στη Ροζάριο Σεντράλ και τη Νιούελς Ολντ Μπόις δεν λέει να κοπάσει και εμφανίζεται ακόμα και σε ματς που οι ομάδες δεν τίθενται αντιμέτωπες. Με κάθε ευκαιρία, οι οπαδοί των δυο ομάδων εκφράζουν το μίσος τους για τον αντίπαλο.

Κάτι τέτοιο έγινε και στην αναμέτρηση της Ροζάριο Σεντράλ με την Μπάνφιλντ. Οπαδοί της πρώτης -στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου- εμφάνισαν φουσκωτές κούκλες που φορούσαν φανέλες της Νιούελς Όλντ Μπόις κι έκαναν κινήσεις σεξουαλικής πράξης.

Αμέσως μετά, πέταξαν τις συγκεκριμένες κούκλες στον αγωνιστικό χώρο. Μια κίνηση που προκάλεσε μικρή διακοπή στο παιχνίδι, αφού τα ball boys και οι υπεύθυνοι του γηπέδου έτρεξαν για να τις απομακρύνουν.

Να αναφέρουμε ακόμα ότι στο 22΄του αγώνα, οι οπαδοί άπλωσαν ένα μεγάλο πανό με σεξουαλικό περιεχόμενο που στόχευε τη Νιούελς Ολντ Μπόις.

Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης, ο Άνχελ Ντι Μαρία της Ροζάριο Σεντράλ -που βρισκόταν στον πάγκο- φάνηκε να γελά με όσα συνέβαιναν στις εξέδρες.

Οι εικόνες δεν άργησαν να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

