Οπαδοί της Ροζάριο Σεντράλ πέταξαν φουσκωτές κούκλες με φανέλες της Νιούελς Ολντ Μπόις στο ματς με την Μπάνφιλντ

Η έντονη αντιπαλότητα ανάμεσα στη Ροζάριο Σεντράλ και τη Νιούελς Ολντ Μπόις δεν λέει να κοπάσει και εμφανίζεται ακόμα και σε ματς που οι ομάδες δεν τίθενται αντιμέτωπες. Με κάθε ευκαιρία, οι οπαδοί των δυο ομάδων εκφράζουν το μίσος τους για τον αντίπαλο.

Κάτι τέτοιο έγινε και στην αναμέτρηση της Ροζάριο Σεντράλ με την Μπάνφιλντ. Οπαδοί της πρώτης -στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου- εμφάνισαν φουσκωτές κούκλες που φορούσαν φανέλες της Νιούελς Όλντ Μπόις κι έκαναν κινήσεις σεξουαλικής πράξης.

Αμέσως μετά, πέταξαν τις συγκεκριμένες κούκλες στον αγωνιστικό χώρο. Μια κίνηση που προκάλεσε μικρή διακοπή στο παιχνίδι, αφού τα ball boys και οι υπεύθυνοι του γηπέδου έτρεξαν για να τις απομακρύνουν.

Να αναφέρουμε ακόμα ότι στο 22΄του αγώνα, οι οπαδοί άπλωσαν ένα μεγάλο πανό με σεξουαλικό περιεχόμενο που στόχευε τη Νιούελς Ολντ Μπόις.

Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης, ο Άνχελ Ντι Μαρία της Ροζάριο Σεντράλ -που βρισκόταν στον πάγκο- φάνηκε να γελά με όσα συνέβαιναν στις εξέδρες.

Coreografia ao minuto 22 do jogo contra o Banfield, que contou também com nenucos no relvado, motivou interrupção pic.twitter.com/pGBr5MWSk5 — Record (@Record_Portugal) March 15, 2026

Οι εικόνες δεν άργησαν να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.