Αθλητικά

Οπαδοί του Άρη σκαρφάλωσαν στα κάγκελα για να κεράσουν μπύρες τους οπαδούς του Παναιτωλικού στο «Κλ. Βικελίδης»

Υπέροχη εικόνα από το γήπεδο του Άρη στη Θεσσαλονίκη
Οι οπαδοί του Παναιτωλικού στο Κλ. Βικελίδης
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Μία φοβερή εικόνα – που δυστυχώς πολύ δύσκολα συναντάμε στα ελληνικά γήπεδα – παρακολουθήσαμε στην αναμέτρηση του Άρη με τον Παναιτωλικό στη Θεσσαλονίκη για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League.

Ο Παναιτωλικός έκανε την έκπληξη και επικράτησε με 2-0 του Άρη στο “Κλ. Βικελίδης”. Το αποτέλεσμα αυτό προκάλεσε την έκρηξη των οπαδών των γηπεδούχων, οι οποίοι αποδοκίμασαν έντονα τους παίκτες και τον Μαρίνο Ουζουνίδη.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, όπως φαίνεται και σε βίντεο που κυκλοφόρησε, οι Αρειανοί, παρότι απογοητευμένοι με την εικόνα της ομάδας τους, σκαρφάλωσαν τα κάγκελα του γηπέδου για να κεράσουν μπύρες και να χαιρετήσουν τους Αγρινιώτες οπαδούς που είχαν ταξιδέψει μέχρι τη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσουν την ομάδα τους.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη (@arismediafactory)

Αναμφίβολα, πρόκειται για μία τρομερή εικόνα που δίνει ελπίδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στους αγώνες του οποίου έχει αρχίσει σιγά σιγά να υπάρχει και πάλι μετακίνηση των οπαδών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
US Open: Η πολυτελής ζωή του Πολωνού «πιο μισητού ανθρώπου στο διαδίκτυο» – Ζει στο «χωριό των εκατομμυριούχων» σε έπαυλη με τεχνητή λίμνη και γήπεδο τένις
Από την προκλητική δικαιολογία για το κλέψιμο του καπέλο του παιδιού, στη συγγνώμη - Του γύρισαν την πλάτη και οι συμπατριώτες του
Ο Πολωνός CEO που άρπαξε το υπογεγραμμένο καπέλο από τα χέρια μικρού παιδιού στο US Open
6
Newsit logo
Newsit logo