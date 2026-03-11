Οπαδός μπέρδεψε τα «St’ James Park» και αντί να δει Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα παρακολούθησε αγώνα της 3ης κατηγορίας στην Αγγλία

Η Νιουκάστλ υποδέχτηκε την Μπαρτσελόνα για το πρώτο παιχνίδι της φάσης των 16 του Champions League με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες (1-1), όμως ένας Ισπανός οπαδός σίγουρα έκανε τη διαφορά με την… απουσία του.

Ο οπαδός της Μπαρτσελόνα ταξίδεψε από την Ισπανία για να δει από κοντά την αγαπημένη του ομάδα κόντρα στη Νιουκάστλ, όμως μπέρδεψε τα γήπεδα που ονομάζονται «St’ James Park» στο Νησί.

Έφτασε στο Λονδίνο και έψαξε το γήπεδο της Νιουκάστλ στους χάρτες για να δει πώς θα βρεθεί εκεί, αλλά κατέληξε στην άλλη άκρη της Αγγλίας.

Στο Νησί υπάρχουν δύο γήπεδα που ονομάζονται, όπως αυτό της Νιουκάστλ, με τη μόνη διαφορά να είναι μία απόστροφος. Ο Ισπανός οπαδός δεν τον γνώριζε, προφανώς δεν παρατήρησε ότι δεν πάει στο Νιουκάστλ, αλλά στο Έξετερ.

Αντί λοιπόν να βρεθεί στο Βορρά της χώρας, βρέθηκε στο Νότο και μόλις είδε το γήπεδο κατάλαβε το λάθος του. Για καλή του τύχη η Έξετερ Σίτι έδινε αγώνα για την 3η κατηγορία της Αγγλίας με τη Λίνκολν και οι άνθρωποι της ομάδας αντιλαμβανόμενοι το δράμα του, τουλάχιστον του πρόσφεραν την ευκαιρία να ζήσει μία διαφορετική εμπειρία από αυτή που φανταζόταν.

It was a tale of two cities and two very different football grounds for an @FCBarcelona fan who turned up at the wrong St James Park last night



The Spanish supporter, who made the journey to Devon from London, turned up at the turnstiles of Exeter City’s Adam Stansfield stand… pic.twitter.com/uhpqsKWWQT — Exeter City FC (@OfficialECFC) March 11, 2026

Το μήνυμα της Έξετερ Σίτι

«Ήταν μια ιστορία για δύο πόλεις και δύο πολύ διαφορετικά ποδοσφαιρικά γήπεδα για έναν οπαδό της Μπαρτσελόνα που εμφανίστηκε στο λάθος St James Park χθες το βράδυ. Ο Ισπανός υποστηρικτής, που ταξίδεψε στο Ντέβον από το Λονδίνο, έφτασε στις θύρες της κερκίδας Adam Stansfield του γηπέδου, περιμένοντας να δει την ομάδα του να αντιμετωπίζει τη Νιούκαστλ.

Μόνο όταν έδειξε το εισιτήριό του στο προσωπικό συνειδητοποίησε το λάθος του. Τελικά όμως είδε ποδόσφαιρο. Οι άνθρωποι της Έξετερ του εξασφάλισαν εισιτήριο για τον αγώνα με τη Λίνκολν, κάτω από τα φώτα του «αληθινού» St James Park».