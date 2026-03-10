Champions League: Μπάγερν και Ατλέτικο «γκάζωσαν» για τα προημιτελικά, η Μπαρτσελόνα απέφυγε την ήττα στο Νιούκαστλ με πέναλτι στη λήξη

Με το… ενάμισι πόδι στα προημιτελικά του Champions League βρίσκονται Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπάγερν Μονάχου, μετά τις νίκες που πέτυχαν το βράδυ της Τρίτης (10.03.2026). Οι Βαυαροί πέρασαν σαν… σίφουνας από την έδρα της Αταλάντα (6-1), ενώ οι “ροχιμπλάνκος” διέλυσαν εντός έδρας (5-2) την Τότεναμ.

Την ίδια στιγμή, η Μπαρτσελόνα δεν έκανε καλό ματς στην Αγγλία, λίγο έλειψε να ηττηθεί από την Νιούκαστλ, αλλά ο Γιαμάλ εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι που κέρδισαν οι Καταλανοί στο 90+5′ και διαμόρφωσε το τελικό 1-1, αφήνοντας ανοικτή την υπόθεση πρόκριση, ενόψει της ρεβάνς στο “Καμπ Νου”. Στο ματς που προηγήθηκε, η Γαλατάσαραϊ έκανε μια πειστική εμφάνιση, η Λίβερπουλ ήταν “χλομή” και η τουρκική ομάδα επικράτησε εντός έδρας με 1-0 και πήρε προβάδισμα πρόκρισης στους “8” του Champions League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου 1-6

Από τα πρώτα λεπτά του αγώνα, η Μπάγερν Μονάχου είχε την κατοχή της μπάλας, δημιούργησε ευκαιρίες στα καρέ της Αταλάντα και πίεσε για το γκολ, με τον Ολίσε να είναι κινητήριος μοχλός. Η πίεση των Βαυαρών έφερε αποτέλεσμα στο 12′. Ο Γκνάμπρι έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Στάνισιτς πλάσαρε σε κενό τέρμα για το 0-1.

Η βραδιά είχε κι άλλα γκολ για την Μπάγερν Μονάχου στο Μπέργκαμο. Στο 22′ ο Ολίσε συνέκλινε από τα δεξιά, πλάσαρε με το αριστερό, από τα όρια της περιοχής κι έγραψε το 0-2. Ένα τρίλεπτο αργότερα και μετά από βολέ του Ούρμπιγκ ο Ολίσε έκανε απίθανο κοντρόλ, έδωσε στον Γκνάπρι κι εκείνος πλάσαρε για το 0-3 σχεδόν από το σημείο του πέναλτι.

Η Μπάγερν Μονάχου συνέχισε να σκοράρει και στην επανάληψη! Οι Βαυαροί έφυγαν στην κόντρα με τρεις πάσες στο 52′, ο Ντίαζ πάτησε στον Τζάκσον κι εκείνος πλάσαρε από το σημείο του πέναλτι για το 0-4. Δώδεκα λεπτά μετά, ο Ολίσε έκανε το 0-5, πετυχαίνοντας το δεύτερό του στο ματς, με πανομοιότυπο τρόπο. Τρία λεπτά αργότερα, ήρθε το 0-6 από την κοντινή προβολή του Μουσιάλα. Ο Πάσαλιτς στο 90+3′ διαμόρφωσε το τελικό 1-6.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ 5-2

Έχοντας σαν στόχο να κάνει.. εύκολη τη ζωή της, η Ατλέτικο Μαδρίτης μπήκε δυνατά στο ματς και μόλις στο 4′ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Τότεναμ, με τον Γιορέντε να κάνει το 1-0, με σουτ λίγο μέσα από τη μεγάλη περιοχή και από τον άξονα.

Οι “ροχιμπλάνκος” συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και μέσα σε ένα λεπτό κατάφερε να σοκάρει δυο φορές τους “σπερς”. Στο 14′ ο Γιορέντε τσίμπησε όμορφα την μπάλα, ο Γκριεζμάν άδειασε τον Ντάνσο και πλάσαρε για το 2-0. Με τη σέντρα, η μπάλα γύρισε στον Κίνσκι, εκείνος έκανε μυθικό “τσαφ”, στην ουσία έδωσε πάσα στον Άλβαρες, με τον Αργεντινό να μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0.

Ο προπονητής των Λονδρέζων, Ιγκόρ Τούντορ, προχώρησε σε αλλαγή τερματοφύλακα, αμέσως μετά, βάζοντας τον Βικάριο στο ματς! Η Ατλέτικο Μαδρίτης, όμως, συνέχισε ακάθεκτη και έφτασε στο 4-0. Μετά από εκτέλεση φάουλ ο Βικάριο είπε “όχι” σε λάθος γύρισμα του Ντάνσο και στην επαναφορά ο Λε Νορμάν με νέα κεφαλιά σκόραρε.

Ο… χορός των γκολ συνεχίστηκε στο 26′, με την Τότεναμ να μειώνει σε 4-1. O Ριτσάρλισον έκανε το γύρισμα από δεξιά, ο Πέδρο Πόρο έφερε όμορφα την μπάλα μπροστά και πλάσαρε εύστοχα τον Όμπλακ. Η Ατλέτικο Μαδρίτης έκανε τους οπαδούς της να πανηγυρίσουν και στο δεύτερο ημίχρονο. Μετά το διώξιμο του Ρουτζέρι στο 55′, ο Γκριεζμάν βρήκε τον Άλβαρες, που έφυγε από το κέντρο, πάτησε περιοχή και πλάσαρε διαγώνια για το 5-1. Το ματς ολοκληρώθηκε με την Τότεναμ να φτάνει σε δεύτερο γκολ -μετά από λάθος του Όμπλακ- με τον Σολάνκε να διαμορφώνει το τελικό 5-2.

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα 1-1

Η Νιούκαστλ μπήκε στο ματς με… φουλ επίθεση, φτάνοντας με ευκολία στα καρέ της Μπαρτσελόνα. Μόλις στο 4′ οι Καταλανοί έδιωξαν σχεδόν πάνω στη γραμμή την κεφαλιά του Τονάλι. Στη συνέχεια, όμως, έγιναν πιο ανταγωνιστικοί, βγαίνοντας μπροστά κυρίως με αντεπιθέσεις. Στο 23′ ο Γιαμάλ είχε την πρώτη καλή στιγμή των Καταλανών στο ματς, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει τον αντίπαλο πορτιέρε.

Η Μπαρτσελόνα περιόρισε τους κινδύνους προς την εστία της και άρχισε να βγαίνει όλο και πιο συχνά στην επίθεση, χωρίς όμως να βρει τη μεγάλη φάση, μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους. Η Νιούκαστλ μπήκε με φόρα και στην επανάληψη, επιτέθηκε κυρίως από τη δεξιά της πτέρυγα, αλλά οι Καταλανοί άντεξαν στην πίεση που δέχθηκαν. Μάλιστα, στο 66′ ο Λεβαντόφσκι έπιασε ένα καλό σουτ και έστειλε την μπάλα να περάσει ελάχιστα άουτ.

Στο 74′ οι φίλοι της Νιούκαστλ χάρηκαν… προσωρινά, με τον Τζοέλινγκτον να σκοράρει με κοντινή προβολή και τον επόπτη να το ακυρώνει -σωστά- για οφσάιντ. Η Μπαρτσελόνα συνέχισε τη “χλομή” της εμφάνιση, δέχθηκε την πίεση των γηπεδούχων και μπαλιές στην πλάτη της άμυνάς της και τελικά είδε την εστία της να παραβιάζεται στο 85′. Ο Μέρφι έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Μπαρνς πλάσαρε εξ επαφής για το 1-0.

Οι γηπεδούχοι πίστεψαν ότι θα έπαιρναν τη νίκη, αλλά στο 90+5, στην τελευταία φάση του αγώνα, ο Τιαό ανέτρεψε τον Ραφίνια, ο διαιτητής έδωσε πέναλτι και ο Γιαμάλ διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Τα αποτελέσματα των αγώνων της Τρίτης (10.03.2026)

Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ 1-0

Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου 0-6

Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ 5-2

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα 1-1

Το πρόγραμμα των αγώνων της Τετάρτης (11.03.2026)

19:45 Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

22:00 Μπόντο/Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι

Το πρόγραμμα των ρεβάνς στους «16»

17/03 19:45 Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο/Γκλιμτ

17/03 22:00 Άρσεναλ – Λεβερκούζεν

17/03 22:00 Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν

17/03 22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης

18/03 19:45 Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ

18/03 22:00 Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα

18/03 22:00 Λίβερπουλ – Γαλατασαράι

18/03 22:00 Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης

Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι VS Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστε Σίτι VS Αταλάντα – Μπάγερν

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα VS Ατλέτικο – Τότεναμ

Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ VS Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι VS Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ / Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι VS Αταλάντα ή Μπάγερν

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα VS Ατλέτικο – Τότεναμ / Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ ή VS Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

Οι ημερομηνίες στο Champions League

Φάση των «16»: 10/11 & 17/18 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί: 7/8 & 14/15 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 28/29 Απριλίου & 5/6 Μαΐου 2026

Τελικός: 30 Μαΐου 2026 (Βουδαπέστη)