Οπαδός μπήκε στο πούλμαν της Νις και χτύπησε τον πρώην ποδοσφαιριστή της Τσέλσι, Ζερεμί Μπογκά

Η Νις βρίσκεται σε κάκιστη αγωνιστική κατάσταση, ούσα στο κάτω μισό της βαθμολογίας της Ligue 1 και στον πάτο της κατάταξης στο Europa League.

Μετά την τέταρτη σερί ήττα της στη Ligue 1 από τη Λοριάν, οι οπαδοί της Νις ξέσπασαν, χάνοντας τελείως τον έλεγχο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Sun», ομάδα οργανωμένων οπαδών της γαλλικής ομάδας περίμενε την αποστολή στο προπονητικό κέντρο.

Ένας εξ’ αυτών κατάφερε να μπει μέσα στο πούλμαν, απαιτώντας από τους παίκτες να κατέβουν και να δώσουν εξηγήσεις για τις κάκιστες εμφανίσεις.

Η κατάσταση ξέφυγε όταν ο συγκεκριμένος οπαδός επιτέθηκε στον 28χρονο Ζερεμί Μπογκά, πρώην ποδοσφαιριστή της Τσέλσι, και στον συμπαίκτη του Τερέμ Μόφι, χτυπώντας τους και φτύνοντάς τους.

Με ανακοίνωσή της, η διοίκηση της Νις καταδίκασε τα τραγικά γεγονότα.

«Ο σύλλογος κατανοεί την απογοήτευση από τις εμφανίσεις που απέχουν από τις αξίες μας. Ωστόσο, τα περιστατικά που σημειώθηκαν είναι απαράδεκτα. Πολλά μέλη του συλλόγου έγιναν στόχος. Η Νις τους στηρίζει πλήρως και καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο αυτές τις πράξεις», αναφέρουν οι άνθρωποι της γαλλικής ομάδας.