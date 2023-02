Βίαιο θάνατο είχε ένας οπαδός της Ρίβερ Πλέιτ, λίγο πριν το παιχνίδι της ομάδας του με την Αρχεντίνος Τζούνιορ, σε μία ιστορική βραδιά στο γήπεδο «Μονουμεντάλ».

Το θρυλικό γήπεδο της Ρίβερ Πλέιτ ανακαινίστηκε πλήρως και άνοιξε ξανά τις πύλες του για να υποδεχθεί πάνω από 83.000 οπαδούς, που δημιούργησαν μία φανταστική εικόνα στις εξέδρες.

Λίγες ώρες νωρίτερα όμως, θρήνησαν το θάνατο ενός συνοπαδού τους, αφού σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας, ένας από τους φίλους της ομάδας που ταξίδευε με λεωφορείο οπαδών της Ρίβερ Πλέιτ, έπεσε από το όχημα ενώ αυτό βρισκόταν εν κινήσει και τον πάτησε το δεύτερο πούλμαν, που ακολουθούσε σε πομπή προς το γήπεδο.

83,198 River Plate fans have filled their stadium tonight, this is the record in the 21st century for a football match in Argentina. 🇦🇷 pic.twitter.com/9z8M9itc2g