Οι Φοίνιξ Σανς δεν είχαν καλή φιλοξενία στην έδρα των Μάβερικς. Πιο συγκεκριμένα, η οικογένεια του Κρις Πολ “αντιμετώπισε” έναν θερμόαιμο οπαδό της ομάδας του Ντάλας.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, οπαδός των Μάβερικς έσπρωξε την μητέρα και την σύζυγο του Κρις Πολ, οι οποίες συνόδευαν τα παιδιά του γκαρντ των Φοίνιξ Σανς και βρίσκονταν πίσω από τον πάγκο της ομάδας. Το συγκεκριμένο γεγονός, επιβεβαίωσε και ο ρεπόρτερ του ESPN, Ντέιν ΜακΜενάμιν.

A source familiar with Chris Paul’s tweet after Game 4 told ESPN that Paul’s mother had hands put on her by Dallas fans and Paul’s wife was also pushed. To make matters worse, Paul’s kids witnessed it. “They felt very unsafe,” the source said.