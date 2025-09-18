Αθλητικά

Οπαδός του Παναθηναϊκού στη Μελβούρνη εμφανίστηκε με σημαία κειμήλιο του πατέρα του από το 1971

Συγκινητική ιστορία με Έλληνα μετανάστη στην Αυστραλία
Οπαδός του Παναθηναϊκού στη Μελβούρνη
Οπαδός του Παναθηναϊκού στη Μελβούρνη / Χ ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη Μελβούρνη της Αυστραλίας για το τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος” και η υποδοχή των Ελλήνων ομογενών ήταν εντυπωσιακή, με έναν από αυτός να “κλέβει” όμως την παράσταση.

Ένας φίλος του Παναθηναϊκού πήγε στο γήπεδο με μία σημαία κειμήλιο, που ο πατέρας του είχε πάρει μαζί του από την Ελλάδα στη Μελβούρνη, όταν μετανάστευσε το 1971, με αποτέλεσμα να συγκινήσει όλους τους “πράσινους”.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε έτσι και σχετική ανάρτηση με φωτογραφίες, γράφοντας σχετικά τα εξής: “Ο Δημοσθένης Μανασής ποζάρει με καμάρι κρατώντας τη σημαία του Παναθηναϊκού, την οποία ο πατέρας του, Άλκης, έφερε μαζί του στην Μελβούρνη το 1971, όταν και μετανάστευσε εκεί. Για εκείνους αποτελεί ένα σπουδαίο κειμήλιο, ένα πολύτιμο φυλαχτό”.

Φοβερή στιγμή στο περιθώριο του τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”.

