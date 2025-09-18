Οπαδός του Παναθηναϊκού στη Μελβούρνη εμφανίστηκε με σημαία κειμήλιο του πατέρα του από το 1971

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη Μελβούρνη της Αυστραλίας για το τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος” και η υποδοχή των Ελλήνων ομογενών ήταν εντυπωσιακή, με έναν από αυτός να “κλέβει” όμως την παράσταση.

Ένας φίλος του Παναθηναϊκού πήγε στο γήπεδο με μία σημαία κειμήλιο, που ο πατέρας του είχε πάρει μαζί του από την Ελλάδα στη Μελβούρνη, όταν μετανάστευσε το 1971, με αποτέλεσμα να συγκινήσει όλους τους “πράσινους”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε έτσι και σχετική ανάρτηση με φωτογραφίες, γράφοντας σχετικά τα εξής: “Ο Δημοσθένης Μανασής ποζάρει με καμάρι κρατώντας τη σημαία του Παναθηναϊκού, την οποία ο πατέρας του, Άλκης, έφερε μαζί του στην Μελβούρνη το 1971, όταν και μετανάστευσε εκεί. Για εκείνους αποτελεί ένα σπουδαίο κειμήλιο, ένα πολύτιμο φυλαχτό”.

Ο Δημοσθένης Μανασής ποζάρει με καμάρι κρατώντας τη σημαία του Παναθηναϊκού, την οποία ο πατέρας του, Άλκης, έφερε μαζί του στην Μελβούρνη το 1971, όταν και μετανάστευσε εκεί. Για εκείνους αποτελεί ένα σπουδαίο κειμήλιο, ένα πολύτιμο φυλαχτό. #WeTheGreens #Club1908… pic.twitter.com/CS9Drc6Nnf — Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 18, 2025

Φοβερή στιγμή στο περιθώριο του τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”.