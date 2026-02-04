Αθλητικά

Οριστικό deal ΠΑΟΚ – Κρουζ Αζούλ για Χόρχε Σάντσεθ: Την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη ο Μεξικανός μπακ

Ο ΠΑΟΚ προχωρά στην απόκτησή του με κανονική μεταγραφή
Ο Ζόρζε Σάντσεθ
ΦΩΤΟ AP Photo/Hussein Sayed

Έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Χόρχε Σάντσεθ είναι ο ΠΑΟΚ. Το πρωί της Πέμπτης (5/2/2026) στη Θεσσαλονίκη ο Μεξικανός μπακ.

Ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει σε όλα με την Κρουζ Αζούλ για την απόκτηση του Χόρχε Σάντσες. Ο Μεξικανός δεξιός μπακ αποχώρησε από το Βανκούβερ, όπου βρισκόταν με την αποστολή της Κρουζ Αζούλ, επέστρεψε άμεσα στο Μεξικό και το πρωί της Πέμπτης (5/2) αναμένεται φτάσει στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Δικέφαλο.

Ο ΠΑΟΚ προχωρά στην απόκτησή του με κανονική μεταγραφή, ενισχύοντας το ρόστερ του με έναν έμπειρο μπακ με πολλές παραστάσεις τόσο από το μεξικανικό πρωτάθλημα όσο και από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο Σάντσες μπορεί να αγωνιστεί και στην αριστερή πλευρά, όντας ένας παίκτης ακριβώς στο προφίλ που ήθελε ο Ραζβάν Λουτσέσκου για την ενίσχυση της άμυνας.

