Όσμαν: «Έκανα λάθη, αλλά με ξύπνησε ο Αταμάν στο ημίχρονο»

Ο Τσέντι Όσμαν υποστήριξε ότι στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Ζαλγκίρις έκανε λάθη, αλλά στο δεύτερο μέρος “ξύπνησε”, έπειτα από παρέμβαση του Εργκίν Αταμάν.

Ο Τσέντι Όσμαν ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού, υπογράφοντας το διπλό του τριφυλλιού στην έδρα της Ζαλγκίρις. Ο Τούρκος φόργουορντ, ο οποίος ήταν εκπληκτικός και στις δύο πλευρές του παρκέ, στάθηκε στην εξαιρετική άμυνα του τριφυλλιού στο δεύτερο ημίχρονο.

«Στο ημίχρονο, ο κόουτς μου είπε κάποια πράγματα, προσπάθησε να με ‘ξυπνήσει’ και τα κατάφερε. Έκανα κάποια λάθη κι ο κόουτς έκανε καλή δουλειά κι εγώ προσπάθησα για το καλύτερο που μπορούσα και πήραμε μια σημαντική νίκη. Η άμυνα ήταν το ‘κλειδί’ που άλλαξε τα πάντα. Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε καλύτερη δουλειά στην άμυνα και στην επίθεση ο Σορτς, ο Ναν κι ο Γκραντ έκαναν πολύ καλή δουλειά», δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν.

Για την ατμόσφαιρα στο Κάουνας: «Εδώ είναι πάντα πολύ όμορφα να παίζεις. Συγχαρητήρια στον κόσμο της Ζαλγκίρις, ήταν εξαιρετικοί».