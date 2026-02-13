Οσμάν μετά το Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε: «Δεν ήταν επαγγελματικό αυτό που έκανε ο Μπάλντγουιν, θα το θυμόμαστε»

Ο Γουέιντ Μπάλντγουιν έκρινε το Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε με το καλάθι που διαμόρφωσε το με 85-83 στο παιχνίδι της 28ης αγωνιστικής της Euroleague, αλλά προκάλεσε και σύρραξη στο φινάλε του αγώνα, με τον Τσεντί Οσμάν να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Τσεντί Οσμάν κατηγόρησε για έλλειψη σεβασμού τον παίκτη της Φενέρμπαχτσε και σημείωσε ότι ο Παναθηναϊκός είναι μεγαλύτερη ομάδα από ό,τι νομίζει εκείνος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, ο Τούρκος φόργουορντ ανέφερε για το περιστατικό στο τέλος του ματς, τα εξής: «Δεν ήταν επαγγελματικό αυτό που έκανε ο Μπάλντγουιν. Ειδικά το γεγονός ότι δεν έδειξε σεβασμό στην ομάδα μας, το οποίο είναι πολύ πιο σοβαρό από ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μεγαλύτερος απ’ ότι νομίζει.

Προφανώς για αυτό ξεκίνησε η ένταση. Νίκησες το παιχνίδι σου και μπορείς να πανηγυρίσεις αλλά όχι έτσι, με προκλητικό τρόπο. Θα το θυμόμαστε και εμείς και ο κόσμος μας. Χάσαμε από το τυχερό σουτ και αυτό είναι».