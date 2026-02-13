Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε 83-85: Ο Μπάλντγουιν με τυχερό «buzzer beater» χάρισε το διπλό στην τουρκική ομάδα

Μετά από ένα ματς “θρίλερ” στο Telekom Center Athens, ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 85-83 από τη Φενέρμπαχτσε για την 28η αγωνιστική της Euroleague, χάνοντας στις λεπτομέρειες των τελευταίων δευτερολέπτων της αναμέτρησης.

Ο Παναθηναϊκός έδωσε μεγάλη “μάχη” κόντρα στη Φενέρμπαχτσε και παρότι βρέθηκε να “κυνηγάει” στο σκορ στο φινάλε, έφθασε μέχρι την ισοφάριση με καλάθι του Σορτς, αλλά ο Μπάλντγουιν μετέτρεψε σε buzzer beater τα 2,5 δευτερόλεπτα για τη λήξη και με ένα τυχερό καλάθι με ταμπλό, “ξέρανε” τους “πράσινους” στο Telekom Center Athens.

Το παιχνίδι

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε νευρικά το παιχνίδι, με τον Κέντρικ Ναν να ψάχνει να βρει τα πατήματά του, μετά την επιστροφή του από τον τραυματισμό και τη Φενέρμπαχτσε να βρίσκει εύκολα καλάθια, με πρωταγωνιστή τον Μπιμπέροβιτς. Η άμυνα του “τριφυλλιού” επέτρεψε αρκετά ελεύθερα τρίποντα και η τουρκική ομάδα απέκτησε ρυθμό, με αποτέλεσμα να έχει 6/9 στο δεκάλεπτο, παίρνοντας το προβάδισμα με 25-19, το οποίο διαμορφώθηκε μάλιστα με τρίποντο του Χουάντσο στην τελευταία επίθεση των γηπεδούχων.

Ο Ισπανός φόργουορντ ήταν ο πρωταγωνιστής και στη συνέχεια για τον Παναθηναϊκό, αφού στη δεύτερη περίοδο και με τον Χολμς στον πάγκο με μικροτραυματισμό, ο Αταμάν τον πέρασε σε θέση σέντερ, όπου και έκανε… θραύση. Ο Χουάντσο είχε 12 πόντους και 9 ριμπάουντ στο πρώτο ημίχρονο, οδηγώντας την ομάδα του στην ανατροπή του σκορ. Σορτς και Οσμάν έδωσαν επίσης βοήθειες στην επίθεση, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να φθάσει ακόμη και στο +6, πριν το 42-41 υπέρ του στο 20′.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός βρήκε 10 σερί πόντους από Φαρίντ και Ρογκαβόπουλο, γεγονός που του επέτρεψε να εδραιώσει το προβάδισμα στο ματς. Οι “πράσινοι” βρέθηκαν και στο +7 κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, η οποία δεν του επέτρεψε όμως να ξεφύγει περισσότερο στο σκορ. Η τουρκική ομάδα έβγαλε αντίδραση με τον Μπάλντγουιν και παρά την εξαιρετική άμυνα του “τριφυλλιού” έμεινε κοντά του (62-56) στο τέλος της περιόδου.

Η τουρκική ομάδα κατάφερε έτσι να “τρέξει” ένα μικρό σερί στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου του αγώνα και να πάρει το προβάδισμα κόντρα στον Παναθηναϊκό. Οι “πράσινοι” απάντησαν με τον Κέντρικ Ναν να τους οδηγεί στην επίθεση και το ματς πήγε πόντο πόντο μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Εκεί η ομάδα του Αταμάν είχε μία σειρά από χαμένες ευκαιρίες να προσπεράσει στο σκορ, αλλά με μεγάλο τρίποντο του Χουάντσο και γρήγορο καλάθι του Σορτς έφερε το ματς στα ίσια, 83-83, με 2.5 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Η Φενέρμπαχτσε είδε όμως τον Μπάλντγουιν να σκοράρει με ταμπλό και τη βοήθεια της τύχης στο τέλος του χρόνου, με αποτέλεσμα να πανηγυρίσει ένα σπουδαίο διπλό, που “πάγωσε” τον Παναθηναϊκό και τους οπαδούς του στο Telekom Center, για το τελικό 85-83 των φιλοξενούμενων στο ματς.

Τα δεκάλεπτα: 19-25, 42-41, 62-56, 83-85

Τα στατιστικά των παικτών

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς 10 (5/7 δίποντα, 4 ασίστ), Καλαϊτζάκης, Όσμαν 8 (3/5 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ), Χολμς 4, Σλούκας 10 (3/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/1 βολή, 2 ασίστ), Ρογκαβόπουλος 5 (1), Γκραντ 4 (2/8 σουτ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ναν 17 (5/12 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 κλεψίματα, 4 λάθη), Φαρίντ 7 (2/4 δίποντα, 3/4 βολές, 2 ριμπάουντ), Ερνανγκόμεθ 18 (4/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 12 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα)

Φενέρμπαχτσε (Γιασικεβίτσιους): Μπίρσεν, Μπάλντουιν 13 (3/7 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ, 4 λάθη), Μέλι 6 (2 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χόρτον-Τάκερ 6 (1/8 σουτ, 4/4 βολές, 2 μπλοκ), Μπόστον 2, Ντε Κολό 10 (4/4 δίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 4 λάθη), Μπιμπέροβιτς 26 (4/6 δίποντα, 6/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπιτίμ 5 (1), Γιάντουνεν 11 (1/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3/4 βολές), Κόλσον 3 91), Μπιρτς 3 (3/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 μπλοκ)