Όταν ο Ολυμπιακός έγινε θρύλος της Ευρώπης – Συμπληρώθηκαν δυο χρόνια από τον ιστορικό τίτλο στο Conference League

Μια μυθική ερυθρόλευκη βραδιά! Μια επιτυχία που γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην ιστορία της ομάδας αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πέρασαν δυο χρόνια από το βράδυ της29ης Μαΐου του 2024 και τη στιγμή που Ολυμπιακός έγινε η κορυφαία ομάδα του Conference League.

Εκείνο το ιστορικό βράδυ, ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 της Φιορεντίνα στην παράταση, στον τελικό της Allwyn Arena και κατέκτησε το Conference League, φέρνοντας στην Ελλάδα το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο και βράζοντας τους φίλους του στους δρόμους!

“Χρυσός” σκόρερ του τελικού, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί! Το τέρμα του Μαροκινού αρχισκόρερ με κεφαλιά στο 116ο λεπτό -μετά από σέντρα του Έσε- έβαλε τους ερυθρόλευκους στο βάθρο των νικητών, με τον Κώστα Φορτούνη να σηκώνει το τρόπαιο στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας.

Ο νυν προπονητής των Πειραιωτών, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος ανέλαβε στα μέσα της σεζόν αντί του Κάρλος Καρβαλιάλ και αναμόρφωσε τους Πειραιώτες, βοήθησε τον Ολυμπιακό να κατακτήσει τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο ελληνικού συλλόγου στα χρονικά.

Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός είχε ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του από το Europa League, αλλά κατάφερε να “μεταπηδήσει” στο Conference League. Εκεί όπου έβγαλε δύσκολα νοκ άουτ τη Φερεντσβάρος, παίρνοντας δύο νίκες με 1-0.

Ακολούθησε στους “16” η απίστευτη ανατροπή κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, έχοντας χάσει με 4-1 στο Φάληρο, επικρατώντας με το απίστευτο 6-1 στη ρεβάνς, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα πίστης στους οπαδούς του. Στα προημιτελικά επικράτησε 3-2 της Φενέρμπαχτσε εντός, έδρας έχοντας προηγηθεί με 3-0. Στην Κωνσταντινούπολη έχασε 1-0 στην κανονική διάρκεια και πανηγύρισε την πρόκριση στα πέναλτι, έχοντας ήρωα τον Τζολάκη.

Στα ημιτελικά θριάμβευσε με 4-2 εκτός έδρας της Άστον Βίλα, κάνοντας μία τρομερή έκπληξη, ενώ στη ρεβάνς επικράτησε 2-0 και έκλεισε “ραντεβού” για τον τελικό.

Το ιστορικό μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη

Αμέσως μετά τον τελικό και ενώ στους δρόμους -όλων των πόλεων ανά την Ελλάδα- οι φίλοι των Πειραιωτών πανηγύρισαν τη μεγάλη επιτυχία, ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης μιλούσε για τη μυθική νύχτα που ζούσε ο ολόκληρος ο ερυθρόλευκος οργανισμός, αναφέροντας ότι “συνεχίζουμε όχι μόνο να ονειρευόμαστε, αλλά και να ανεβαίνουμε ψηλά”.

“Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και περήφανοι. Ο λαός του Ολυμπιακού για 99 χρόνια τραγουδά για ένα όνειρο τρελό. Όσα χρόνια ταξίδευα έβλεπα παιδιά από όλο τον κόσμο να φεύγουν στενοχωρημένοι για ορισμένες άτυχες ή κακές στιγμές, είτε στην Ιταλία, είτε στην Αγγλία, στην Ισπανία, στο ΟΑΚΑ, στον Πειραιά… Όταν ανέλαβα τον Ολυμπιακό-γιατί δεν αγοράζεται, είναι ιδέα-ήθελα να δω αυτά τα παιδιά χαρούμενα γιατί τους αξίζει. Σήμερα δεν είναι ένα όνειρο τρελό, είναι πραγματικότητα, εδώ στην Ελλάδα. Είχαμε μια πολύ καλή φιλοξενία στη Νέα Φιλαδέλφεια και θέλω να τους ευχαριστήσω. Σήμερα θα γιορτάσει όλη η Ελλάδα. Ήταν κάτι που χρωστάγαμε σε όλους τους Έλληνες, στα παιδιά που έχουν φύγει, τον πατέρα μου, τον Σάββα, στη Θύρα 7. Είναι στιγμές συγκίνησης και μεγάλης χαράς. Συνεχίζουμε όχι μόνο να ονειρευόμαστε, αλλά και να ανεβαίνουμε ψηλά. Είναι μια συλλογική δικαίωση και είμαστε τυχεροί γιατί συνήθως το πιάτο της δικαίωσης τρώγεται κρύο. Σήμερα το φάγαμε ζεστό. Προχωράμε. Ξεκινάμε, το επόμενο μπορεί να είναι το Europa League. Είδατε τι έκαναν οι νέοι μας φέτος. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτά τα παιδιά που κέρδισαν το Champions League των Νέων, θα είμαστε δίπλα τους ώστε να συνεχίσουν να μεγαλουργούν.

Όταν φτάνεις στον τελικό και έχεις κερδίσει ομάδες Champions League, δεν είναι όνειρο, αλλά πραγματικότητα. Εμείς σήμερα δεν θα χάναμε ποτέ και ειδικά στην Ελλάδα. Ήμουν σίγουρος, το μετέδωσα σε όλους και είδατε το αποτέλεσμα. Γίνεται χαμός στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Το άξιζε αυτός ο υπέροχος κόσμος, είναι 3, 4, 5 εκατομμύρια στην Ελλάδα. Αυτό το κάναμε για όλη την Ελλάδα και είχαμε την αύρα όλων των Ελλήνων. Το κάναμε μόνοι μας και με κόντρα πάρα πολλούς.

Αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλοι οι Έλληνες είναι ότι κάναμε την αρχή. Κάναμε ένα ξεκίνημα, είμαι σίγουρος πως τα επόμενα χρόνια θα το πετύχουν και άλλες ελληνικές ομάδες.

Γιορτάζουμε, ζήτω η Ελλάδα, ο Ολυμπιακός, ο Πειραιάς μας” ήταν κάποια από τε λεγόμενα του ισχυρού άνδρα των Πειραιωτών.

Ξέφρενοι πανηγυρισμοί

Το σφύριγμα της λήξης στον τελικό της Νέας Φιλαδέλφειας έδωσε το έναυσμα για να ξεκινήσουν πανηγυρισμοί, με την Ελλάδα να “βάφεται” στα ερυθρόλευκα. Μετά τα όσα διαδραματίστηκαν στο γήπεδο, η αποστολή του Ολυμπιακού ξεκίνησε την πορεία της για το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά όπου κορυφώθηκαν οι πανηγυρισμοί.

Ο κόσμος είχε ξεχυθεί στους δρόμους και το πούλμαν της ομάδας χρειάστηκε πολλή ώρα για να φτάσει στον προορισμό του. Όταν τελικά τα κατάφερε τις πρώτες πρωινές ώρες δεν έπεφτε… καρφίτσα.

“Σήμερα, το όνειρο το τρελό είναι πλέον πραγματικότητα. Για τον Ολυμπιακό μας, τον Πειραιά μας, την Ελλάδα μας. Αυτή τη νύχτα θέλω να τη χαρούμε ιδιαίτερα. Ο ατελείωτος λαός μας, οι παίκτες μας, ο μεγάλος μας προπονητής και όλοι εσείς που μας δώσατε τη δύναμη να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε και να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα. Ζήτω ο Θρύλος, ζήτω ο Πειραιάς, ζήτω η Ελλάδα”, ανέφερε ο Βαγγέλης Μαρινάκης από μικροφώνου.