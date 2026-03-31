Ουγγαρία – Ελλάδα live το φιλικό παιχνίδι της Εθνικής ποδοσφαίρου στη Βουδαπέστη

Ο Μαυροπάνος δεν ακολούθησε την αποστολή στην Ουγγαρία μετά από ένα χτύπημα που δέχτηκε στο κεφάλι στο παιχνίδι με την Παραγουάη

Ούτε ο Κοντούρης ταξίδεψε, καθώς ενσωματώθηκε στην Εθνική Ελπίδων, που αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Γερμανία για τα προκριματικά του Euro