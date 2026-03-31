Ουγγαρία – Ελλάδα live το φιλικό παιχνίδι της Εθνικής ποδοσφαίρου στη Βουδαπέστη

Νέα ευκαιρία δοκιμών για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς
Ο Τζόλης
Φιλικός αγώνας
«Puskas Arena»
0 - 0
1ο ημίχρονο
Ο Τζόλης στο φιλικό με την Ουγγαρία/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Η Εθνική ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη σε μία φιλική αναμέτρηση δύο ομάδων οι οποίες δεν έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο για το Μουντιάλ του 2026. Ο Ομοσπονδιακός προπονητής δεν θα έχει στη διάθεσή του, τους Κωνσταντέλια, Ζαφείρη και Καρέτσα που ταλαιπωρούνται από ίωση, όπως και τον Μαυροπάνο που δεν ταξίδεψε μετά από ένα χτύπημα στο φιλικό με την Παραγουάη.

20:08 | 31.03.2026
7'
Ο Τζολάκης είπε όχι στον Σάλαι

Η Εθνική πατούσε καλύτερα, όμως η Ουγγαρία βρήκε την καλύτερη στιγμή στα πρώτα λεπτά, αφού ο Σάλαι βγήκε απέναντι από τον Τζολάκη, με τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού να τον σταματά

20:02 | 31.03.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι
19:57 | 31.03.2026
Όλα έτοιμα για τη σέντρα στη Βουδαπέστη
19:56 | 31.03.2026
Ξεκίνησε η ανάκρουση των Εθνικών ύμνων
19:53 | 31.03.2026
Οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
19:51 | 31.03.2026
Οι Ούγγροι έχουν γεμίσει την Puskas Arena παρότι το παιχνίδι είναι φιλικό
19:46 | 31.03.2026
Στον πάγκο της Ελλάδας βρίσκονται οι Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τσιφτσής, Μουζακίτης, Δουβίκας, Ρότα, Τεττέη, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης
19:46 | 31.03.2026
Η ενδεκάδα της Ουγγαρίας

Μπ. Τοτ, Ορμπάν, Νταρντάι, Μπόλα, Κέρκεζ, Σάφερ, Βιτάλις, Ρέντζιτς, Α. Τοτ, Σόμποσλαϊ, Σάλαϊ

19:46 | 31.03.2026
Η ενδεκάδα της Εθνικής

Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Ρέτσος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Τριάντης, Μπακασέτας, Μασούρας, Τζόλης, Παυλίδης

19:41 | 31.03.2026

Διαιτητής: Μπαντσούμπνερ (Γερμανία)

Επόπτες: Κοσλόβσκι, Βατσίτζκι (Γερμανία)

VAR: Πάτρικ Χανσλμπάουερ (Γερμανία)

AVAR: Σιν (Γερμανία) 4ος: Έξνερ (Γερμανία)

19:41 | 31.03.2026
19:21 | 31.03.2026
Ο Μαυροπάνος δεν ακολούθησε την αποστολή στην Ουγγαρία μετά από ένα χτύπημα που δέχτηκε στο κεφάλι στο παιχνίδι με την Παραγουάη

Ούτε ο Κοντούρης ταξίδεψε, καθώς ενσωματώθηκε στην Εθνική Ελπίδων, που αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Γερμανία για τα προκριματικά του Euro

19:21 | 31.03.2026
Χωρίς Καρέτσα, Κωνσταντέλια και Ζαφείρη η Εθνική ποδοσφαίρου που ταλαιπωρούνται από ίωση
19:20 | 31.03.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το φιλικό παιχνίδι της Εθνικής ποδοσφαίρου κόντρα στην Ουγγαρία στην «Puskas Arena»

