Ουγγαρία – Ελλάδα live το φιλικό παιχνίδι της Εθνικής ποδοσφαίρου στη Βουδαπέστη

Η Εθνική ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη σε μία φιλική αναμέτρηση δύο ομάδων οι οποίες δεν έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο για το Μουντιάλ του 2026. Ο Ομοσπονδιακός προπονητής δεν θα έχει στη διάθεσή του, τους Κωνσταντέλια, Ζαφείρη και Καρέτσα που ταλαιπωρούνται από ίωση, όπως και τον Μαυροπάνο που δεν ταξίδεψε μετά από ένα χτύπημα στο φιλικό με την Παραγουάη.
Η Εθνική πατούσε καλύτερα, όμως η Ουγγαρία βρήκε την καλύτερη στιγμή στα πρώτα λεπτά, αφού ο Σάλαι βγήκε απέναντι από τον Τζολάκη, με τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού να τον σταματά
Μπ. Τοτ, Ορμπάν, Νταρντάι, Μπόλα, Κέρκεζ, Σάφερ, Βιτάλις, Ρέντζιτς, Α. Τοτ, Σόμποσλαϊ, Σάλαϊ
Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Ρέτσος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Τριάντης, Μπακασέτας, Μασούρας, Τζόλης, Παυλίδης
Διαιτητής: Μπαντσούμπνερ (Γερμανία)
Επόπτες: Κοσλόβσκι, Βατσίτζκι (Γερμανία)
VAR: Πάτρικ Χανσλμπάουερ (Γερμανία)
AVAR: Σιν (Γερμανία) 4ος: Έξνερ (Γερμανία)
Ούτε ο Κοντούρης ταξίδεψε, καθώς ενσωματώθηκε στην Εθνική Ελπίδων, που αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Γερμανία για τα προκριματικά του Euro
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το φιλικό παιχνίδι της Εθνικής ποδοσφαίρου κόντρα στην Ουγγαρία στην «Puskas Arena»