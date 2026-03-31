Ουγγαρία – Ελλάδα 0-0 τελικό: Η Εθνική ποδοσφαίρου δεν σκόραρε και έμεινε ισόπαλη στη Βουδαπέστη

Η Εθνική ποδοσφαίρου έμεινε ισόπαλη χωρίς σκορ στο φιλικό με την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη, παρουσιάζοντας καλύτερη εικόνα σε σχέση με το πρώτο φιλικό του Μαρτίου κόντρα στην Παραγουάη.
Κουλιεράκης, Ρέτσος και Ρότα η τριάδα στην άμυνα, Μουζακίτης και Τριάντης στον άξονα με τους Βαγιαννίδη, Τσιμίκα στις πτέρυγες και τον Τζόλη πίσω από τους Τετέι και Παυλίδη.
Αντικατέστησε τον Τζολάκη
Ο Έλληνας επιθετικός σούταρε από το ύψος της περιοχής με την μπάλα να περνά άουτ. Θα μπορούσε να σπάσει στον Τετέι, που θα εκτελούσε με καλύτερες συνθήκες
Ο Παυλίδης απέφυγε τον εξερχόμενο Τοθ και πλάσαρε από πολύ δύσκολη γωνία, με την μπάλα να χτυπά στο αριστερό κάθετο δοκάρι
Ο παίκτης της Λίβερπουλ πέρασε σχεδόν όλους τους παίκτες της Εθνικής, όμως νικήθηκε από τον Τζολάκη που με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε την μπάλα
Η Ελλάδα βγήκε στον ανοικτό χώρο με τον Τριάντη, αυτός έσπασε στον Τσιμίκα που σούταρε με δύναμη από πλάγια θέση με τον Ούγγρο τερματοφύλακα να απομακρύνει εντυπωσιακά
Η Εθνική έχει την κατοχή και με λίγο καλύτερες τελικές προσπάθειες έξω από την περιοχή των γηπεδούχων θα μπορούσε να έχει περισσότερες ευκαιρίες, όμως μέχρι στιγμής η Ουγγαρία βρίσκει πιο εύκολα το δρόμο προς την περιοχή της ομάδας του Γιοβάνοβιτς
Ο παίκτης της Λίβερπουλ εκτέλεσε με δύναμη το φάουλ από πλάγια θέση και ο Τζολάκης απομάκρυνε εύκολα
Ο Έλληνας αμυντικός έβαλε το κορμί του και απομάκρυνε τον κίνδυνο. Ο Κέρκεζ που έκανε την σέντρα βρήκε πολύ χώρο στην πλευρά του Βαγιαννίδη
Ο Τζόλης βγήκε στο ανοιχτό γήπεδο, όμως το σουτ του από το ύψος της μεγάλης περιοχής σταμάτησε σε σώματα και κατέληξε σε κόρνερ που πέρασε ανεκμετάλλευτο
Μετά από κόρνερ βρέθηκε αμαρκάριστος στο δεύτερο δοκάρι, όμως ο τερματοφύλακας της Ουγγαρίας σταμάτησε το σουτ του και κράτησε το μηδέν
Η Εθνική πατούσε καλύτερα, όμως η Ουγγαρία βρήκε την καλύτερη στιγμή στα πρώτα λεπτά, αφού ο Σάλαι βγήκε απέναντι από τον Τζολάκη, με τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού να τον σταματά
Μπ. Τοτ, Ορμπάν, Νταρντάι, Μπόλα, Κέρκεζ, Σάφερ, Βιτάλις, Ρέντζιτς, Α. Τοτ, Σόμποσλαϊ, Σάλαϊ
Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Ρέτσος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Τριάντης, Μπακασέτας, Μασούρας, Τζόλης, Παυλίδης
Διαιτητής: Μπαντσούμπνερ (Γερμανία)
Επόπτες: Κοσλόβσκι, Βατσίτζκι (Γερμανία)
VAR: Πάτρικ Χανσλμπάουερ (Γερμανία)
AVAR: Σιν (Γερμανία) 4ος: Έξνερ (Γερμανία)
Ούτε ο Κοντούρης ταξίδεψε, καθώς ενσωματώθηκε στην Εθνική Ελπίδων, που αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Γερμανία για τα προκριματικά του Euro
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το φιλικό παιχνίδι της Εθνικής ποδοσφαίρου κόντρα στην Ουγγαρία στην «Puskas Arena»