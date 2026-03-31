Ουγγαρία – Ελλάδα 0-0 τελικό: Η Εθνική ποδοσφαίρου δεν σκόραρε και έμεινε ισόπαλη στη Βουδαπέστη

Καλύτερη η Εθνική στη Βουδαπέστη, είχε δοκάρι με τον Παυλίδη
Η Εθνική ποδοσφαίρου έμεινε ισόπαλη χωρίς σκορ στο φιλικό με την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη, παρουσιάζοντας καλύτερη εικόνα σε σχέση με το πρώτο φιλικό του Μαρτίου κόντρα στην Παραγουάη.

21:53 | 31.03.2026
21:52 | 31.03.2026
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δοκίμασε αρκετά πράγματα στη Βουδαπέστη λόγω και των αρκετών απουσιών μεσοεπιθετικά
21:46 | 31.03.2026
Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι χωρίς σκορ με την Εθνική να παρουσιάζει καλύτερη εικόνα σε σχέση με το φιλικό με την Παραγουάη
21:41 | 31.03.2026
88'
Η Εθνική ελέγχει το παιχνίδι αλλά δεν μπορεί να βρει μία ακόμα καλή στιγμή στο παιχνίδι
21:37 | 31.03.2026
82'
Δοκιμή με 3-5-2 κάνει ο Γιοβάνοβιτς

Κουλιεράκης, Ρέτσος και Ρότα η τριάδα στην άμυνα, Μουζακίτης και Τριάντης στον άξονα με τους Βαγιαννίδη, Τσιμίκα στις πτέρυγες και τον Τζόλη πίσω από τους Τετέι και Παυλίδη.

21:31 | 31.03.2026
78'
Ο Τσιφτσής κάνει το ντεμπούτο του με την φανέλα της Εθνικής ποδοσφαίρου

Αντικατέστησε τον Τζολάκη 

21:29 | 31.03.2026
69'
Απείλησε ο Παυλίδης

Ο Έλληνας επιθετικός σούταρε από το ύψος της περιοχής με την μπάλα να περνά άουτ. Θα μπορούσε να σπάσει στον Τετέι, που θα εκτελούσε με καλύτερες συνθήκες

21:21 | 31.03.2026
63'
Δοκάρι για την Εθνική με τον Παυλίδη

Ο Παυλίδης απέφυγε τον εξερχόμενο Τοθ και πλάσαρε από πολύ δύσκολη γωνία, με την μπάλα να χτυπά στο αριστερό κάθετο δοκάρι

21:13 | 31.03.2026
52'
Τρομερή προσπάθεια του Σομποζλάι, τον σταμάτησε ο Τζολάκης

Ο παίκτης της Λίβερπουλ πέρασε σχεδόν όλους τους παίκτες της Εθνικής, όμως νικήθηκε από τον Τζολάκη που με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε την μπάλα

Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
Από δύο καλές στιγμές για κάθε ομάδα στο πρώτο ημίχρονο του φιλικού αγώνα
20:41 | 31.03.2026
Ημίχρονο στη Βουδαπέστη
20:38 | 31.03.2026
38'
Καλή στιγμή με τον Τσιμίκα στην αντεπίθεση

Η Ελλάδα βγήκε στον ανοικτό χώρο με τον Τριάντη, αυτός έσπασε στον Τσιμίκα που σούταρε με δύναμη από πλάγια θέση με τον Ούγγρο τερματοφύλακα να απομακρύνει εντυπωσιακά

20:36 | 31.03.2026
34'
Το παιχνίδι έχει καλό ρυθμό με τους Ούγγρους να έχουν περισσότερες ευκαιρίες

Η Εθνική έχει την κατοχή και με λίγο καλύτερες τελικές προσπάθειες έξω από την περιοχή των γηπεδούχων θα μπορούσε να έχει περισσότερες ευκαιρίες, όμως μέχρι στιγμής η Ουγγαρία βρίσκει πιο εύκολα το δρόμο προς την περιοχή της ομάδας του Γιοβάνοβιτς

22'
Ο Τζολάκης απομάκρυνε το φάουλ του Σομποζλάι

Ο παίκτης της Λίβερπουλ εκτέλεσε με δύναμη το φάουλ από πλάγια θέση και ο Τζολάκης απομάκρυνε εύκολα

16'
Τρομερό «μπλοκ» του Κουλιεράκη σε σουτ του Ρέτζιτς

Ο Έλληνας αμυντικός έβαλε το κορμί του και απομάκρυνε τον κίνδυνο. Ο Κέρκεζ που έκανε την σέντρα βρήκε πολύ χώρο στην πλευρά του Βαγιαννίδη

14'
Απείλησε ξανά η Εθνική

Ο Τζόλης βγήκε στο ανοιχτό γήπεδο, όμως το σουτ του από το ύψος της μεγάλης περιοχής σταμάτησε σε σώματα και κατέληξε σε κόρνερ που πέρασε ανεκμετάλλευτο

11'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία από τον Κουρμπέλη

Μετά από κόρνερ βρέθηκε αμαρκάριστος στο δεύτερο δοκάρι, όμως ο τερματοφύλακας της Ουγγαρίας σταμάτησε το σουτ του και κράτησε το μηδέν

7'
Ο Τζολάκης είπε όχι στον Σάλαι

Η Εθνική πατούσε καλύτερα, όμως η Ουγγαρία βρήκε την καλύτερη στιγμή στα πρώτα λεπτά, αφού ο Σάλαι βγήκε απέναντι από τον Τζολάκη, με τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού να τον σταματά

Ξεκίνησε το παιχνίδι
Όλα έτοιμα για τη σέντρα στη Βουδαπέστη
Ξεκίνησε η ανάκρουση των Εθνικών ύμνων
Οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
Οι Ούγγροι έχουν γεμίσει την Puskas Arena παρότι το παιχνίδι είναι φιλικό
Στον πάγκο της Ελλάδας βρίσκονται οι Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τσιφτσής, Μουζακίτης, Δουβίκας, Ρότα, Τεττέη, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης
Η ενδεκάδα της Ουγγαρίας

Μπ. Τοτ, Ορμπάν, Νταρντάι, Μπόλα, Κέρκεζ, Σάφερ, Βιτάλις, Ρέντζιτς, Α. Τοτ, Σόμποσλαϊ, Σάλαϊ

Η ενδεκάδα της Εθνικής

Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Ρέτσος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Τριάντης, Μπακασέτας, Μασούρας, Τζόλης, Παυλίδης

Διαιτητής: Μπαντσούμπνερ (Γερμανία)

Επόπτες: Κοσλόβσκι, Βατσίτζκι (Γερμανία)

VAR: Πάτρικ Χανσλμπάουερ (Γερμανία)

AVAR: Σιν (Γερμανία) 4ος: Έξνερ (Γερμανία)

Ο Μαυροπάνος δεν ακολούθησε την αποστολή στην Ουγγαρία μετά από ένα χτύπημα που δέχτηκε στο κεφάλι στο παιχνίδι με την Παραγουάη

Ούτε ο Κοντούρης ταξίδεψε, καθώς ενσωματώθηκε στην Εθνική Ελπίδων, που αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Γερμανία για τα προκριματικά του Euro

Χωρίς Καρέτσα, Κωνσταντέλια και Ζαφείρη η Εθνική ποδοσφαίρου που ταλαιπωρούνται από ίωση
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το φιλικό παιχνίδι της Εθνικής ποδοσφαίρου κόντρα στην Ουγγαρία στην «Puskas Arena»

