Ουγγαρία – Ελλάδα 13-12: Η Εθνική πόλο ηττήθηκε με γκολ στην τελευταία επίθεση

Έπειτα από ένα συγκλονιστικό σε εξέλιξη παιχνίδι, η Εθνική πόλο ηττήθηκε από την Ουγγαρία με 13-12 στην πρεμιέρα της στο προκριματικό τουρνουά του World Cup (Division 1), το οποίο φιλοξενείται στο κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» στην Αλεξανδρούπολη.

Η Εθνική πόλο, η οποία παρατάσσεται στη διοργάνωση αυτή χωρίς τους Γενηδουνιά, Γκιουβέτση και Χαλυβόπουλο και σήμερα είχε εκτός και τον Σκουμπάκη, θα κυνηγήσει πλέον τη νίκη στα δύο εναπομείναντα παιχνίδια του Α΄ ομίλου, αύριο Τρίτη (7/4, 17:30) με τη Σερβία και την Τετάρτη (8/4, 17:30) με την Ολλανδία, προκειμένου να εξασφαλίσει το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης.

Η ελληνική ομάδα βρέθηκε πίσω στο σκορ 3-2 στο τέλος της πρώτης περιόδου, παρότι δεν χρεώθηκε ούτε μία ποινή σε αυτό το διάστημα, ενώ ο Παπαναστασίου έχασε πέναλτι στα τελευταία δευτερόλεπτα, στέλνοντας τη μπάλα στο δοκάρι. Στο δεύτερο οκτάλεπτο η εθνική βρήκε λύσεις στην επίθεση με τον Γκίλλα (δύο γκολ) και τον Παπαναστασίου (ένα γκολ και μία ασίστ… πάρε-βάλε στον Νικολαϊδη), πήρε εκείνη ένα μικρό προβάδισμα και ολοκλήρωσε το ημίχρονο προηγούμενη 7-6.

Η τρίτη περίοδος δεν ήταν καλή για τη «γαλανόλευκη», η οποία έχασε τρεις επιθέσεις με αριθμητικό πλεονέκτημα και ένα πέναλτι με τον Αργυρόπουλο, το οποίο απέκρουσε ο σπεσιαλίστας Βόγκελ (ο τερματοφύλακας της Φερεντσβάρος πέρασε στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, αντί του Τσόμα). Οι Μαγυάροι, που είχαν κι αυτοί σημαντικές απουσίες, καθώς αγωνίστηκαν χωρίς τους Ανγκιαλ και Μάνχερτς (πέραν του Γκέργκο Ζάλανκι, που δεν καλείται μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες), κατάφεραν να προηγηθούν 10-8, αλλά στο φινάλε του οκταλέπτου η εθνική βρήκε δύο γκολ στον παραπάνω με Πούρο και Παπαναστασίου και ισοφάρισε 10-10.

Με πέναλτι, που κέρδισαν μετά από challenge του προπονητή τους, οι Ούγγροι πήραν προβάδισμα με τον Βέντελ Βίγκβαρι, με τον Γκίλλα να απαντά άμεσα από την περιφέρεια. Στα δύο λεπτά πριν τη λήξη, με την ελληνική ομάδα να παίζει με παίκτη παραπάνω, ο Παπαναστασίου «σημάδεψε» το δοκάρι και κατευθείαν δέχθηκε κόντρα από τον Ανταμ Νάγκι, που «έγραψε» το 12-11. Οι διεθνείς κέρδισαν ακόμη μία αποβολή και, μετά το τάιμ-άουτ του Βλάχου, ο Αργυρόπουλος ισοφάρισε στα 1΄18΄΄ πριν το τέλος, αλλά στην τελευταία επίθεση της Ουγγαρίας ο Κάκαρης χρεώθηκε με ποινή και ο Μπούριαν, στην εκπνοή του χρόνου επίθεσης, έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 3-5, 4-3, 3-2.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Ζολτ Βάργκα): Τσόμα, Τάτραϊ 1, Ντάλα, Βινς Βάργκα, Βίνσε Παλ Βιγκβάρι 5, Νάγκι 2, Φέκετε 2, Mπούριαν 2, Νέμετ 1, Βέντελ Βιγκβάρι, Γιάνσικ, Σάλαϊ, Βόγκελ, Βίσμεγκ.

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος 2, Χατζής, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 3, Γκίλλας 3, Καλογερόπουλος 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης 1, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Καστρινάκης.

Στο παιχνίδι που άνοιξε τον Α’ Όμιλο η Σερβία νίκησε την Ολλανδία με 15-11.

Οι δύο Όμιλοι της Division 1 στην Αλεξανδρούπολη:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ: Σερβία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ελλάδα.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ: Ιταλία, Ισπανία, Κροατία, ΗΠΑ.

H βαθμολογία του ομίλου της Εθνικής πόλο

1.Σερβία 3 (15-11)

2.Ουγγαρία 3 (13-12)

3.Ελλάδα 0 (12-13)

4.Ολλανδία 0 (11-15)

Η 2η αγωνιστική

Μ. Τρίτη 7 Απριλίου

13:30 Ολλανδία-Ουγγαρία

17:30 Ελλάδα-Σερβία (ΕΡΤ 2 Σπορ)

Oι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο θα σχηματίσουν στη συνέχεια το γκρουπ για τις θέσεις 1-4 και οι υπόλοιπες το γκρουπ των θέσεων 5-8, με τους αγώνες να διεξάγονται στις 9,11 και 12 Απριλίου.

Σύμφωνα με την World Aquatics το εισιτήριο για την Τελική φάση του World Cup, που είναι προγραμματισμένη να γίνει στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας (20-26 Ιουλίου 2026), θα πάρουν οι πέντε πρώτες ομάδες της τελικής κατάταξης της Division 1, δύο ομάδες από τη Division 2 και η Αυστραλία.