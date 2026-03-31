Ουγγαρία – Ελλάδα: Δεύτερο τεστ για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη Βουδαπέστη

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίσει την Ουγγαρία στην Puskas Arena, σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας των δύο ομάδων ενόψει των επίσημων υποχρεώσεών τους.

Αυτό θα είναι το δεύτερο φιλικό τεστ για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με την Εθνική Ελλάδας να γνωρίζει την ήττα (0-1) από την Παραγουάη στο “Γ. Καραϊσκάκης” την περασμένη Παρασκευή (27/3).

Ο ομοσπονδιακός προπονητής θα έχει την ευκαιρία να κάνει διάφορες δοκιμές ενόψει των υποχρεώσεων στο Nations League, που θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο.

Ερωτηματικό αποτελεί η συμμετοχή των Κωνσταντέλια, Καρέτσα και Ζαφείρη, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από ίωση και δεν συμμετείχαν στην τελευταία προπόνηση.

Εκτός μάχης για την Ουγγαρία έχει τεθεί ο επιθετικός της ΑΕΚ, Μπαρνάμπας Βάργκα λόγω τραυματισμού.

Η αποστολή της Ελλάδας

Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος (Σεβίλλη), Μανδάς (Μπόρνμουθ), Τζολάκης (Ολυμπιακός), Τσιφτσής (ΠΑΟΚ)

Αμυντικοί: Χατζηδιάκος (Κοπεγχάγη), Ρέτσος (Ολυμπιακός), Κουλιεράκης (Βόλφσμπουργκ), Ρότα (ΑΕΚ), Βαγιαννίδης (Σπόρτινγκ), Γιαννούλης (Άουγκσμπουργκ), Τσιμίκας (Ρόμα)

Μέσοι: Ζαφείρης (ΠΑΟΚ), Κουρμπέλης (Αλ Καλίτζ), Μουζακίτης (Ολυμπιακός), Μασούρας (Αλ Καλίτζ), Τριάντης (Μινεσότα Γιουνάιτεντ), Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ), Καρέτσας (Γκενκ), Μπακασέτας (Παναθηναϊκός).

Επιθετικοί: Τζόλης (Κλαμπ Μπριζ), Παυλίδης (Μπενφίκα), Τετέι (Παναθηναϊκός), Δουβίκας (Κόμο)

Η αποστολή της Ουγγαρίας

Τερματοφύλακες: Π. Σαππάνος (Ακαδημία Πούσκας), Μ. Τοθ (Μπλάκμπερν Ρόβερς), Α. Γιακομπισβίλι (Ανδόρρα)

Αμυντικοί: Μ. Μπόλα (Ραπίντ Βιέννης), Μ. Τσίνγκερ (Γκιόρ ΕΤΟ), Μ. Ντάρνταϊ (Χέρτα Βερολίνου), Μ. Κέρκεζ (Λίβερπουλ), Ζ. Νάγκι (Ακαδημία Πούσκας), Β. Όρμπαν (Λειψία), Α. Οσβάτ (Φερεντσβάρος)

Μέσοι: Π. Μπαράτ (Σίγκμα Ολομουτς), Α. Σάφερ (Ουνιόν Βερολίνου), Ν. Σόμποσλαϊ (Λίβερπουλ), Τ. Σουτς (Ντέμπρετσεν), Α. Τοθ (Μπόρνμουθ), Μ. Βίταλις (Γκιόρ ΕΤΟ)

Επιθετικοί: Ν. Μπάρανι (Ντέμπρετσεν), Ν. Λούκατς (Ακαδημία Πούσκας), Ν. Ρέντζιτς (Σάλτσμπουργκ), Ρ. Σάλαϊ (Γαλατασαράι), Σ. Σεν (Γκιόρ ΕΤΟ).