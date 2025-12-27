Αθλητικά

Ουγκάντα – Τανζανία: Απίστευτο blooper στο 90+3′ του αγώνα για το Copa Africa

Το φινάλε του αγώνα για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων είχε μια απίστευτη χαμένη ευκαιρία
Ουγκάντα – Τανζανία: Απίστευτο blooper στο 90+3′ του αγώνα για το Copa Africa

Ουγκάντα και Τανζανία έμειναν στο 1-1, σε ματς για τον τρίτο όμιλο του Copa Africa, με το φινάλε του αγώνα να είναι συγκλονιστικό. Η δεύτερη προηγήθηκε με το εύστοχο πέναλτι του Μσούβα στο 59′, με τον Ικπεάζου να ισοφαρίζει στο τελικό 1-1 στο 80′.

Στο 90+1′ της αναμέτρησης, η Ουγκάντα λεχασε τεράστια ευκαιρία για την ολική ανατροπή, καθώς ο Οκέλο αστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι. Ελάχιστα μετά, ήταν η σειρά της Τανζανίας να σπαταλήσει μια απίστευτη ευκαιρία, δίνοντάς μας όμως το blooper του αγώνα και πιθανότατα του Copa Africa.

Μετά από ολέθριο λάθος του Ονιάγκο στο 90+3′ η μπάλα έφτασε στον Εμπομβά αλλά ο μέσος από την Τανζανία δεν κατάφερε στη κενή εστία να σκοράρει.

Η μπάλα φάνηκε να πηγαίνει στους παίκτες και των δυο ομάδων, όμως κανένας τους δεν έκανε μια… σωστή παρέμβαση, είτε για να διώξει, είτε για να σκοράρει!

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
183
136
110
85
66
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo