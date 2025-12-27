Ουγκάντα – Τανζανία: Απίστευτο blooper στο 90+3′ του αγώνα για το Copa Africa

Ουγκάντα και Τανζανία έμειναν στο 1-1, σε ματς για τον τρίτο όμιλο του Copa Africa, με το φινάλε του αγώνα να είναι συγκλονιστικό. Η δεύτερη προηγήθηκε με το εύστοχο πέναλτι του Μσούβα στο 59′, με τον Ικπεάζου να ισοφαρίζει στο τελικό 1-1 στο 80′.

Στο 90+1′ της αναμέτρησης, η Ουγκάντα λεχασε τεράστια ευκαιρία για την ολική ανατροπή, καθώς ο Οκέλο αστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι. Ελάχιστα μετά, ήταν η σειρά της Τανζανίας να σπαταλήσει μια απίστευτη ευκαιρία, δίνοντάς μας όμως το blooper του αγώνα και πιθανότατα του Copa Africa.

Μετά από ολέθριο λάθος του Ονιάγκο στο 90+3′ η μπάλα έφτασε στον Εμπομβά αλλά ο μέσος από την Τανζανία δεν κατάφερε στη κενή εστία να σκοράρει.

Η μπάλα φάνηκε να πηγαίνει στους παίκτες και των δυο ομάδων, όμως κανένας τους δεν έκανε μια… σωστή παρέμβαση, είτε για να διώξει, είτε για να σκοράρει!