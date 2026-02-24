Αθλητικά

Ουγκό Ουμπέρ – Στέφανος Τσιτσιπάς 2-0: Αποκλείστηκε και δεν θα υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Ντουμπάι

Ήττα για τον Έλληνα πρωταθλητή στην πρεμιέρα του στο ATP 500 τουρνουά του Ντουμπάι
ΦΩΤΟ Reuters
Κατέκτησε πέρυσι τον τίτλο στο Ντουμπάι, αλλά φέτος δεν θα μπορέσει να υπερασπιστεί τα σκήπτρα του. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε 2-0 σετ (6-4, 7-5) από τον Ούγκο Ουμπέρ και αποκλείστηκε στον πρώτο του αγώνα στο ATP 500 τουρνουά.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο 30 στην παγκόσμια κατάταξη) αποκλείστηκε πρόωρα και γνώρισε μια ακόμα ήττα από τον Γάλλο τενίστα (Νο 37 στον κόσμο), ο οποίος πλέον προηγείται 4-1 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Στο πρώτο σετ, ο Ουμπέρ εκμεταλλεύτηκε το καθοριστικό break στο 10 game και το κατέκτησε με 6-4, κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του..

Στο δεύτερο σετ ο Τσιτσιπάς προσπάθησε να αντιδράσει, έβγαλε ανταγωνιστικό πρόσωπο, όμως ο Γάλλος ήταν πιο αποτελεσματικός στα κρίσιμα σημεία, πετυχαίνοντας νέο break στο 12ο game και κλείνοντας το σετ με 7-5.

Με τον αποκλεισμό του στο τουρνουά που είχε κατακτήσει την περασμένη σεζόν, ο Τσιτσιπάς οδεύει ολοταχώς να βρεθεί εκτός του Top 50 για πρώτη φορά μετά τον Απρίλιο του 2018.

