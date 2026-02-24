Ουγκό Ουμπέρ – Στέφανος Τσιτσιπάς 2-0: Αποκλείστηκε και δεν θα υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Ντουμπάι

Κατέκτησε πέρυσι τον τίτλο στο Ντουμπάι, αλλά φέτος δεν θα μπορέσει να υπερασπιστεί τα σκήπτρα του. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε 2-0 σετ (6-4, 7-5) από τον Ούγκο Ουμπέρ και αποκλείστηκε στον πρώτο του αγώνα στο ATP 500 τουρνουά.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο 30 στην παγκόσμια κατάταξη) αποκλείστηκε πρόωρα και γνώρισε μια ακόμα ήττα από τον Γάλλο τενίστα (Νο 37 στον κόσμο), ο οποίος πλέον προηγείται 4-1 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Στο πρώτο σετ, ο Ουμπέρ εκμεταλλεύτηκε το καθοριστικό break στο 10 game και το κατέκτησε με 6-4, κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του..

Στο δεύτερο σετ ο Τσιτσιπάς προσπάθησε να αντιδράσει, έβγαλε ανταγωνιστικό πρόσωπο, όμως ο Γάλλος ήταν πιο αποτελεσματικός στα κρίσιμα σημεία, πετυχαίνοντας νέο break στο 12ο game και κλείνοντας το σετ με 7-5.

Με τον αποκλεισμό του στο τουρνουά που είχε κατακτήσει την περασμένη σεζόν, ο Τσιτσιπάς οδεύει ολοταχώς να βρεθεί εκτός του Top 50 για πρώτη φορά μετά τον Απρίλιο του 2018.