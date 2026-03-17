Ουίλιαμ Εζέτζα, ο σωσίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Με σταματάνε στο μετρό»

Ο σωσίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο μίλησε στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1 για την ομοιότητά του με τον κορυφαίο Έλληνα μπασκετμπολίστα και τα απίθανα περιστατικά με ανθρώπους που τον μπερδεύουν στον δρόμο με τον Greek Freak.

Είναι 21 χρονών, έχει ύψος 1.98 και παίζει μπάσκετ στο Παγκράτι. Ο λόγος για τον Ουίλιαμ Εζέτζα, τον νεαρό μπασκετμπολίστα, ο οποίος μοιάζει πολύ εμφανισιακά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

“Με μπερδεύουν συνέχεια με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, όποτε με βλέπουν στο μετρό με σταματάνε, ενώ εγώ δεν βλέπω καμία ομοιότητα. Διέσχιζα τον δρόμο στο Σύνταγμα και τρέχει ένα αγόρι από πίσω μου και με τραβάει και μου λέει “Γιάννη να βγάλουμε μία φωτογραφία”, δήλωσε ο Ουίλιαμ Εζέτζα.

“Έχει τύχη να έχω πάω σε σουβλατζίδικο και να με κεράσουν μία σκεπαστή, επειδή νόμιζαν ότι είμαι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο”, πρόσθεσε ακόμα.

Ο Ουίλιαμ Εζέτζα δεν έχει γνωρίζει ποτέ από κοντά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ωστόσο ο Έλληνας σούπερ σταρ τον ακολουθεί στο Instagram.