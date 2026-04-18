Ουίλμπεκιν για την απόλυση Σφαιρόπουλου: «Ένα σάπιο μήλο χάλασε όλο το κοφίνι»

Ο Σκότι Ουίλμπεκιν συνεργάστηκε με τον Γιάννη Σφαιρόπουλου στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τη φανέλα της οποίας ο Αμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε ίσως τις καλύτερες εμφανίσεις του στην Euroleague.

Μιλώντας στο «Sport 5», ο Σκότι Γουίλμπεκιν, ο οποίος βρίσκεται πλέον στη δύση της καριέρας του, θυμήθηκε τα χρόνια στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και την απόλυση του Γιάννη Σφαιρόπουλου, δηλώνοντας με νόημα ότι ένα… σάπιο μήλο χάλασε όλο το κοφίνι.

«Μίλησε για αυτό με τον Κοέν; Είπε ότι θα γράψει βιβλίο για τα όσα έγιναν εκείνη τη σεζόν, οπότε θα το αφήσω πάνω του να τα αποκαλύψει. Είμαι ακόμα ενεργός παίκτης και δεν θέλω να δημιουργήσω προβλήματα, Μου κάνει εντύπωση που δεν τα γνωρίζετε. Θα πω απλά πως υπήρχε ένα σάπιο μήλο που χάλασε όλο το κοφίνι» ανέφερε ο Αμερικανός γκαρντ για την αποχώρηση του Έλληνα προπονητή από τον ισραηλινό πάγκο.