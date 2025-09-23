Ουμτιτί για Ουσμάν Ντεμπελέ: «Στην Μπαρτσελόνα τον έπαιρνα τηλέφωνο κάθε πρωί για να βεβαιωθώ ότι θα έρθει στην ώρα του στην προπόνηση»

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα του 2025 λόγω της καταπληκτικής σεζόν που έκανε με την Παρί Σεν Ζερμέν, που κατέκτησε τα πάντα σε Γαλλία και Ευρώπη. Ο Ουμτιτί σε συνέντευξή του ανέφερε πόσο πολύ έχει ωριμάσει ο Γάλλος εξτρέμ.

Ο πρώην συμπαίκτης του Ντεμπελέ, Σαμουέλ Ουμτιτί μίλησε για τον κάτοχο της Χρυσής Μπάλας με τα καλύτερα λόγια, αναφέροντας χαρακτηριστικά, πόσο διαφορετικός παίκτης είναι πλέον με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν, μιας και στους Καταλανούς δεν ήταν και το υπόδειγμα επαγγελματία.

«Είναι αλήθεια ότι χρειαζόταν να τηλεφωνώ στον Ντεμπελέ τα πρωινά για να δω αν είχε ξυπνήσει και αν ήξερε πως υπήρχε προπόνηση το πρωί. Δεν ήταν πρόβλημα για εκείνον να φτάνει στην προπόνηση με 50 λεπτά καθυστέρηση. Ήταν ένα πραγματικά καλό παιδί, αλλά δεν είχε συνειδητοποιήσει πως ήταν παίκτης της Μπαρτσελόνα. Ήταν ανέμελος εντός και εκτός γηπέδου. Στο Παρίσι άλλαξε, εξελίχτηκε και ωρίμασε αγωνιζόμενος με την Παρί Σεν Ζερμέν” ανέφερε ο Σαμουέλ Ουμτιτί.