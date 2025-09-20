Ουντινέζε – Μίλαν 0-3: Εκμεταλλεύτηκε την γκέλα της Γιουβέντους με «καυτό» Πούλισικ

Παρέμεινε σε νικηφόρο “μονοπάτι”! Η Μίλαν επικράτησε 3-0 της Ουντινέζε, με τον Κρίστιαν Πούλισικ να σκοράρει δύο φορές κι έτσι έφτασε στο τρίτο διαδοχικό της “τρίποντο” στη Serie A.

Η Μίλαν εκμεταλλεύτηκε έτσι την “γκέλα” της πρωτοπόρου Γιουβέντους (10 βαθμοί) στην έδρα της Βερόνα (1-1) και έφτασε στο -1 από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στη Serie A. να αναφέρουμε ότι η Νάπολι έχει επίσης 9 βαθμοί και τη Δευτέρα (22.09.2025) υποδέχεται την Πίζα.

Ο Κρίστιαν Πούλισικ ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για την Μίλαν στο 39′ και που διαμόρφωσε το τελικό 0-3 στο 53′. Λίγα λεπτά πιο πριν (46′) ο Φοφανά είχε κάνει το 0-2 για τους “ροσονέρι”.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Λέτσε – Κάλιαρι 1-2

(5′ Γκάμπριελ – 33′, 71′ (πεν.) Μπελότι)

Μπολόνια – Τζένοα 2-1

(73′ Κάστρο, 90+9′ (πεν) Ορσολίνι – 63′ Έλερτσον)

Βερόνα – Γιουβέντους 1-1

(44′ (πεν) Όρμπαν – 19′ Κονσεϊσάο)

Ουντινέζε – Μίλαν 0-3

(39′, 53′ Πούλισικ, 46′ Φοφανά)

21/9 13:30 Λάτσιο – Ρόμα

21/9 16:00 Τορίνο – Αταλάντα

21/9 16:00 Κρεμονέζε – Πάρμα

21/9 19:00 Φιορεντίνα – Κόμο

21/9 21:45 Ίντερ – Σασουόλο

22/9 21:45 Νάπολι – Πίζα