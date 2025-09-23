Ουσμάν Ντεμπελέ: Το μήνυμα του Γάλλου επιθετικού μετά την κατάκτηση τη Χρυσής Μπάλας και τα συγχαρητήρια από τον Λιονέλ Μέσι

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ της Παρί Σεν Ζερμέν ήταν ο μεγάλος νικητής της “Χρυσής Μπάλας”, στην 69η τελετή απονομής που έγινε το βράδυ της Δευτέρας (22.09.2025) στο Παρίσι.

Ο επιθετικός των πρωταθλητών Ευρώπης με 35 γκολ και 16 ασίστ σε 53 συμμετοχές με την φανέλα της Παρί σε όλες τις διοργανώσεις της περιόδου 2024/2025, αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του κόσμου, στη μάχη με τον Λαμίν Γιαμάλ. Ο Ουσμάν Ντεμπελέ συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους έναντι των υπολοίπων διεκδικητών και διαδέχεται τον μέσο της Μάντσεστερ Σίτι, Ρόδρι.

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ έλαβε αυτή τη διάκριση για πρώτη φορά στην καριέρα του, όπως είχε συμβεί και πέρυσι με τον συνομήλικό του, Ρόδρι.

Ο Ντεμπελέ δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του, στις πρώτες του δηλώσεις στο “Théâtre du Châtelet” του Παρισιού, έπειτα από την ανακοίνωση του ονόματός του ως του μεγάλου νικητή, ενώ λίγες ώρες αργότερα προχώρησε στην πρώτη του ανάρτηση μέσω social media, ως ο κορυφαίος για το 2025.

“Πολλή χαρά, υπερηφάνεια και συγκίνηση. Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ευχαριστώ όλους όσους με στήριζαν πάντα σε όλο αυτό το ταξίδι”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Φυσικά. Ο Γάλλος επιθετικός δέχθηκε χιλιάδες μηνύματα, με συγχαρητήρια, μετά την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας. Από τους πρώτους που έσπευσαν να κάνουν κάτι τέτοιο, ήταν ο Λιονέλ Μέσι.

Ο Αργεντινός πολυνίκης του βραβείου της Χρυσής Μπάλας, με οκτώ κατακτήσεις, του… έβγαλε το καπέλο.

“Μεγάλε Ουσμάν! Συγχαρητήρια, είμαι πολύ χαρούμενος για σένα. Το αξίζεις!”, σχολίασε ο άσος της Ίντερ Μαϊάμι στην ανάρτηση που έκανε ο Γάλλος ακραίος επιθετικός στο Instagram.