ΠΑΕ ΑΕΚ κατά διαιτησίας: «Και τα παρδαλά κατσίκια γελάνε, δεν πρόκειται για σύμπτωση»

Η ΠΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε αιχμηρή ανακοίνωση κατά της διαιτησίας με αφορμή γκολ του Λούκα Γιόβιτς που ακυρώθηκε στο παιχνίδι της Ένωσης, απέναντι στον Ατρόμητο (4-1).

Το συγκεκριμένο είναι το τρίτο κατά σειρά γκολ του Σέρβου επιθετικού μετά αυτό κόντρα στον Παναιτωλικό και αυτό απέναντι στον ΟΦΗ που ακυρώνεται, με την ΠΑΕ ΑΕΚ να κάνει λόγο για επαναλαμβανόμενο φαινόμενο που πλέον δεν μπορεί να αποτελεί σύμπτωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Ο κόσμος δεν είναι ανόητος, η κοροϊδία αποκαλύπτεται και δεν θα διαρκέσει για πολύ αφού και τα παρδαλά κατσίκια γελάνε… όμως στο τέλος εμείς σκάσαμε πραγματικά στα γέλια”, αναφέρει η ανακοίνωση μεταξύ άλλων και καταλήγει: “Δεν έχουμε σκοπό να συνεχίσουμε τους παραπάνω υπολογισμούς για πολύ καιρό”.

Η ανακοίνωση:

“Μετά και το χθεσινό… Πόσα γκολ παραπάνω πρέπει να βάζει η ΑΕΚ σε κάθε ματς για να μετρήσουν μόνο αυτά που θέλουν κάποιοι ;;;

Όταν πάνω από το 25% των γκολ μας ακυρώνονται και μετά το τελευταίο που ακυρώθηκε χθες, τότε κι ο πλέον καλοπροαίρετος επιβεβαιώνει πως δεν πρόκειται για σύμπτωση… Τρία από αυτά τα γκολ, πρόσφατα ακυρωμένα από τον ίδιο διεθνή διαιτητή μάλιστα στο χορτάρι ή στο VAR!!!

Η πραγματικότητα δεν κρύβεται. Ο κόσμος δεν είναι ανόητος, η κοροϊδία αποκαλύπτεται και δεν θα διαρκέσει για πολύ αφού… «και τα παρδαλά κατσίκια γελάνε… όμως στο τέλος εμείς σκάσαμε πραγματικά στα γέλια…».

Η ΑΕΚ περνά το μήνυμα προς όλους τους ενδιαφερόμενους… Δεν έχουμε σκοπό να συνεχίσουμε τους παραπάνω υπολογισμούς για πολύ καιρό.”