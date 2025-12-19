Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

ΠΑΕ ΑΕΚ: Τα συγχαρητήρια της ΕΠΟ θα γίνουν αποδεκτά όταν καθαρίσουν τα «ακάθαρτα»

Μία μέρα μετά την πρόκριση η Ένωση εξέδωσε ανακοίνωση για τα συγχαρητήρια που δέχτηκε από την ΕΠΟ
Μάριος Ηλιόπουλος
Ο Μάριος Ηλιόπουλος/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ πήρε μία μεγάλη πρόκριση στους «16» του Conference League μετά τη νίκη με 3-2 επί της Κραϊόβα και δέχτηκε τα συγχαρητήρια της ΕΠΟ, τα οποία δε φαίνεται να ήταν καλοδεχούμενα.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση – απάντηση στα συγχαρητήρια της ΕΠΟ τονίζοντας ότι δε χρειάζονται τα συγχαρητήρια, καθώς θεωρεί ότι είναι υποκριτικά και τονίζει ότι θα αποδεχτεί τις ευχές της Ομοσπονδίας μόλις καθαρίσουν τα «ακάθαρτα».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Σχετικά με την χθεσινή “συγχαρητήρια” ανακοίνωση της ΕΠΟ για την μεγάλη επιτυχία της ομάδας μας, η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει: Τα υποκριτικά, τυπικά κλισέ – συγχαρητήρια- της ΕΠΟ δεν τα χρειαζόμαστε, δεν τα θέλουμε και είναι εκτός της ιδιοσυγκρασίας μας… Θα γίνουν αποδεκτά όταν καθαρίσουν τα ακάθαρτα».

Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
356
138
128
88
86
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo