ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση του Super Cup, ο σύλλογος έφτασε τους 334 τίτλους στα ομαδικά αθλήματα»

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την κατάκτηση του 4ου συνεχόμενου Super Cup και η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ συνεχάρη την ομάδα του μπάσκετ για τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

«Συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση του Super Cup. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός συγχαίρει την ομάδα μπάσκετ Ανδρών, για την κατάκτηση του Super Cup στη Ρόδο επί του Προμηθέα Πάτρας. Ο σύλλογος έφτασε τους 334 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά Ολυμπιακά αθλήματα, ένα επίτευγμα ιστορικό και Θρυλικό! Συγχαρητήρια Θρύλε και τα καλύτερα έρχονται!», ανέφερε η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την κατάκτηση του τροπαίου στη Ρόδο.#OlympiacosFC #OlympiacosBChttps://t.co/ZZnTDURgWB — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 27, 2025

Κορυφαίοι για τους «ερυθρόλευκους» στον τελικό της Ρόδου ήταν οι Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ με 23 και 16 πόντους αντίστοιχα.