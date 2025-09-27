Αθλητικά

ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση του Super Cup, ο σύλλογος έφτασε τους 334 τίτλους στα ομαδικά αθλήματα»

Ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός συνεχάρη τον μπασκετικό για το Super Cup
Ολυμπιακός
Οι παίκτες του Ολυμπιακού σηκώνουν το τρόπαιο του Super Cup/ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την κατάκτηση του 4ου συνεχόμενου Super Cup και η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ συνεχάρη την ομάδα του μπάσκετ για τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

«Συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση του Super Cup. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός συγχαίρει την ομάδα μπάσκετ Ανδρών, για την κατάκτηση του Super Cup στη Ρόδο επί του Προμηθέα Πάτρας. Ο σύλλογος έφτασε τους 334 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά Ολυμπιακά αθλήματα, ένα επίτευγμα ιστορικό και Θρυλικό! Συγχαρητήρια Θρύλε και τα καλύτερα έρχονται!», ανέφερε η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ.

Κορυφαίοι για τους «ερυθρόλευκους» στον τελικό της Ρόδου ήταν οι Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ με 23 και 16 πόντους αντίστοιχα. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo