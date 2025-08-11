Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Διευκρινίσεις για το χρονοδιάγραμμα της νέας Τούμπας και το email προς τον ΑΣ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ πήρε θέση μετά τις δηλώσεις του Ερασιτέχνη
To γήπεδο της Τούμπας
To γήπεδο της Τούμπας / ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Τοποθέτηση για δύο βασικά ζητήματα που προέκυψαν από τη συνέντευξη Τύπου του Α.Σ. ΠΑΟΚ έκανε η ΠΑΕ, με έμφαση στο χρονοδιάγραμμα του έργου και την υπόθεση της εμπιστευτικότητας του μνημονίου συνεργασίας.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ πήρε επίσημα θέση αναφορικά με δύο ζητήματα που ανέκυψαν από τις δηλώσεις του προέδρου του Ερασιτέχνη, Άλκη Ησαϊάδη, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχωρήθηκε τη Δευτέρα, με θέμα τη μεγάλη υπόθεση της νέας Τούμπας.

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τον ισχυρισμό περί απειλητικού e-mail από την πλευρά της ΠΑΕ, η τελευταία ξεκαθάρισε πως δεν υπήρξε καμία τέτοια πρόθεση. Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, το e-mail αποτέλεσε επισήμανση για την εμπιστευτικότητα του περιεχομένου του μνημονίου, το οποίο — σύμφωνα με την ΠΑΕ — προοριζόταν μόνο για τα μέλη του Δ.Σ. του Α.Σ. και τη νομική του εκπρόσωπο.

Παράλληλα, σχετικά με το χρονοδιάγραμμα του έργου της ανακατασκευής του γηπέδου, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διευκρίνισε ότι οι απαιτούμενες εγγυήσεις θα δοθούν εντός 12 μηνών από την υπογραφή του νέου μνημονίου. Μάλιστα, προβλέπεται και δυνατότητα παράτασης έως και 4 μήνες, εφόσον υπάρξουν καθυστερήσεις από τις εμπλεκόμενες αρχές — χωρίς υπαιτιότητα της ΠΑΕ, του Ερασιτέχνη ή της εταιρείας ειδικού σκοπού που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo