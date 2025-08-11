ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Τα μέλη ερασιτέχνη δεν επιθυμούν να κατασκευαστεί η νέα Τούμπα από τον Ιβάν Σαββίδη»

Σε ευθεία αντιπαράθεση με τη διοίκηση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ προχώρησε η ΠΑΕ, με βραδινή της ανακοίνωση να απαντά με έντονο τόνο σε όσα ειπώθηκαν κατά τη συνέντευξη Τύπου του της Δευτέρας (11/8/25).

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ σχολιάζει τη στάση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερασιτέχνη, τονίζοντας πως με την στάση τους δείχνουν πως δεν θέλουν την κατασκευή της νέας Τούμπας από τον Ιβάν Σαββίδη! Παράλληλα, καλεί τον ΑΣ να δημοσιοποιήσει τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των συνεδριάσεων που πραγματοποιήθηκαν στις 16 Ιουνίου και στις 28 Ιουλίου, ώστε να φανεί ποιοι είναι αυτοί που φρενάρουν την εξέλιξη του έργου για το νέο γήπεδο της ομάδας.

Παράλληλα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στέκεται στην οικονομική ενίσχυση που έχει προσφέρει ο Ιβάν Σαββίδης στον Ερασιτέχνη, σημειώνοντας πως μέχρι σήμερα έχει διαθέσει πάνω από 18 εκατομμύρια ευρώ, ενώ υπογραμμίζει πως όλοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«Τη σημερινή παράσταση, με πρωταγωνιστές τον κ. Ησαϊάδη, που παραχώρησε τη θέση του προέδρου του ΑΣ, σε έναν παραγωγό του Metropolis, τον κ. Κωνσταντινίδη (ο οποίος προχώρησε και σε γεωπολιτική ανάλυση) και την κ. Γιαννακοπούλου, που δεν ήθελε να βλέπει και να διαβάζει το ακριβές χρονοδιάγραμμα στο άρθρο 2.2 του προτεινόμενου από την ΠΑΕ μνημονίου συνεργασίας, την αφήνουμε στην κρίση του κόσμου.

Όλα αυτά τα χρόνια και μέχρι σήμερα, η ΠΑΕ έχει δώσει στον Α.Σ. ΠΑΟΚ το ποσό των 18.171.908,31 ευρώ, εκ των οποίων, μάλιστα, τα 1.174.277,81 ευρώ αποτελούν προκαταβολές.

Επίσης, από εταιρίες συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη, ο ΑΣ ΠΑΟΚ έχει πάρει το ποσό του 1.936.000 ευρώ. Συνολικά από την ΠΑΕ και τις εταιρίες του Ιβάν Σαββίδη, ο ΑΣ ΠΑΟΚ έχει εισπράξει συνολικά το ποσό των 20.107.908,31 ευρώ.

Ζητάμε, με δεδομένο ότι η διοίκηση του Α.Σ. ΠΑΟΚ δεν έχει κάτι να κρύψει, να δοθούν στη δημοσιότητα τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των συνεδριάσεων της 16ης Ιουνίου και της 28ης Ιουλίου, τα οποία θέλουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχουν.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Α.Σ. ΠΑΟΚ (όπου εξελέγησαν από εκλογές όπου συμμετείχαν μόλις 218 άτομα), είναι πια ξεκάθαρο πως το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κερδίσουν χρόνο, για λόγους που οι ίδιοι ξέρουν, και πως δεν επιθυμούν να κατασκευαστεί η Νέα Τούμπα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τον Ιβάν Σαββίδη.

Ήρθε η ώρα να αναλάβουν τις συλλογικές και ατομικές ευθύνες τους. Όλοι κρινόμαστε από τον κόσμο και την ιστορία».