H FIFA ανακοίνωσε την ανανεωμένη παγκόσμια κατάταξη που αφορά τις εθνικές ομάδες μετά τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου.

Μετά την ήττα από την Ολλανδία και τη νίκη της επί του Γιβραλτάρ, η Εθνική Ελλάδας υποχώρησε στην 51η θέση, έχοντας πίσω την Παραγουάη και τη Βενεζουέλα και μπροστά το Μάλι και την Ακτή Ελεφαντοστού.

Μετά τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου, η Αργεντινή παρέμεινε στην κορυφή και αύξησε, μάλιστα, και τη διαφορά της από τη δεύτερη Γαλλία, η οποία έχασε λίγο έδαφος μετά την ήττα της στο φιλικό που έδωσε με τη Γερμανία.

🇵🇹🇦🇷 Portugal climb, while Argentina remain at the #FIFARanking summit.



Plus, Morocco, Colombia, Denmark and Japan all make progress inside the top 20. pic.twitter.com/HC8neVEjsd