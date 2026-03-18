Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Η ελληνική αποστολή αναχώρησε για το Τόρουν

Η εθνική ομάδα αναχώρησε την Τετάρτη (18/3) για το Τόρουν, προκειμένου να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, το οποίο ξεκινάει την Παρασκευή 20 Μαρτίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή 22 Μαρτίου.

Επτά αθλητές και αθλήτριες αναχώρησαν με προορισμό τη Βαρσοβία, καθώς ένας τραυματισμός της τελευταίας στιγμής άφησε εκτός αποστολής τη Δήμητρα Τσουκαλά, η οποία είχε εξασφαλίσει την πρόκριση στα 60 μέτρα. Η ομάδα θα προσγειωθεί στην πρωτεύουσα της Πολωνίας και από εκεί οδικώς θα ταξιδέψει στο Τόρουν.

Τα μέλη της ομάδας ταξίδεψαν με την πτήση 872 της Aegean στις 15:50, ενώ η επιστροφή τους στην Αθήνα είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Δευτέρας, στις 21:50, με την πτήση Α873.

Τα μέλη της ομάδας

Άνδρες

60 μ. εμπ.: Χρήστος – Παναγιώτης Ρούμτσιος (ΠΑΟ)

Ύψος: Αντώνης Μέρλος (ΠΑΟΚ)

Επί κοντώ: Εμμανουήλ Καραλής (ΟΣΦΠ)

Μήκος: Μίλτος Τεντόγλου (ΓΣ Κηφισιάς)

Τριπλούν: Ανδρέας Πανταζής (ΑΟ Μεγάρων)

Γυναίκες

60 μ.: Ραφαέλα Σπανουδάκη (ΓΣ Ηλιούπολης)

5αθλο: Αναστασία Ντραγκομίροβα (ΑΣ Κένταυρος)