Ο Ντάνιελ Χάκετ στάθηκε και πάλι εξαιρετικά άτυχος, καθώς τραυματίστηκε στον αριστερό αστράγαλο και αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παιχνίδι της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με την Ενισέι.

Ο Ιταλός γκαρντ της ρωσικής ομάδας χτύπησε στο δεύτερο δεκάλεπτο, γυρίζοντας τον αριστερό αστράγαλό του.

Οι πόνοι ήταν πολύ έντονοι, με τον Χάκετ να αποχωρεί με δάκρυα στα μάτια και με τη βοήθεια των μελών του ιατρικού τιμ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Όλα αυτά τρεις ημέρες πριν από τον αγώνα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για την πρεμιέρα του δεύτερου γύρου της regular season στην EuroLeague.

Heartbreaking moment

Another injury for Hackett who left in tears… pic.twitter.com/PjLaZTfRvN