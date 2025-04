Παίκτες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού βρέθηκαν στο 57ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών με πρωτοβουλία της Euroleague

H Euroleague “τρέχει” μία σειρά από κοινωνικές δράσεις στο πλαίσιο της λειτουργίας της και μία από αυτές έλαβε χώρα στο 57ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών στον Κολωνό, παρουσία των Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Δημήτρη Μωραΐτη του Παναθηναϊκού, αλλά και των Σακίλ ΜακΚίσικ και Γιαννούλη Λαρεντζάκη του Ολυμπιακού.

Οι τέσσερις παίκτες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού μίλησαν στους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου και τους μοίρασαν μπάλες μπάσκετ, μέσα από την πρωτοβουλία «Bouncing for Good» της Euroleague.

Μετά από επιτυχημένες εκδηλώσεις στο Σόποτ, το Μιλάνο, το Παρίσι και τη Βιτόρια, το πρόγραμμα One Team της Euroleague Basketball και η Motorola έφεραν στην Αθήνα την πρωτοβουλία τους, «Bouncing for Good». Την 1η Απριλίου πραγματοποιήθηκε ειδικό εργαστήριο στο 57ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, όπου συμμετείχαν 80 παιδιά ηλικίας από οκτώ έως έντεκα.

Το εργαστήριο έγινε ακόμη πιο αξέχαστο με την παρουσία δύο One Team Ambassadors, ενός από κάθε πλευρά του ελληνικού ντέρμπι: του γκαρντ του Ολυμπιακού, Γιαννούλη Λαρεντζάκη και του γκαρντ του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Μωραΐτη. Ένωσαν τις δυνάμεις τους για να μοιραστούν το πάθος τους για το παιχνίδι και να ενθαρρύνουν τους νεαρούς συμμετέχοντες.

Το εργαστήριο επικεντρώθηκε σε δεξιότητες που μπορούν να μάθουν τα παιδιά από το μπάσκετ. Σχεδιάστηκε για να ενσταλάξει βασικές αξίες της ζωής, όπως η ομαδική εργασία, η επιμονή και η πειθαρχία – αξίες που θα ωφελήσουν τα παιδιά τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Στόχος της εκδήλωσης ήταν να ενδυναμώσει τους νέους συμμετέχοντες να εξελιχθούν ως άτομα, με ισχυρό χαρακτήρα και ηγετικές δυνατότητες εμπνευσμένες από τις αξίες του αθλητισμού και τις φωνές των αγαπημένων τους αθλητών.

Το 57ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, που βρίσκεται στον Κολωνό, μια υποβαθμισμένη συνοικία όπου πολλές οικογένειες αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις και κοινωνικό αποκλεισμό, παίζει καθοριστικό ρόλο ως ασφαλής και υποστηρικτικός χώρος για τα παιδιά. Πολλοί από τους μαθητές προέρχονται από μετανάστες και παλεύουν με τη φτώχεια και την περιορισμένη πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους. Παρά αυτές τις δυσκολίες, το σχολείο είναι ένα ζωντανό περιβάλλον όπου αφοσιωμένοι δάσκαλοι και προσωπικό εργάζονται ακατάπαυστα για να εμπνεύσουν και να ανυψώσουν τους μαθητές, καλλιεργώντας τις δυνατότητές τους και ενθαρρύνοντάς τους να ονειρεύονται πέρα ​​από τις τρέχουσες συνθήκες τους.

Time for @Olympiacos_BC and @Paobcgr players to take part into #BouncingForGood Athens progra#WeAreAllOneTeam #HelloMoto pic.twitter.com/XT3B6kL7zn