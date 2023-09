“Συναγερμός” στη Ligue 1 της Γαλλίας! Όπως μεταδίδουν Μέσα της χώρας, ένας ποδοσφαιριστής της Νις βρίσκεται στη γέφυρα, Μανιά και απειλεί να αυτοκτονήσει! Τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για τον Αλέξις Μπεκά Μπεκά.



Όπως αναφέρουν τα σχετικά ρεπορτάζ από την Γαλλία, ο παίκτης της Νις βρέθηκε στην οδογέφυρα Μανιάν στον αυτοκινητόδρομο Α8 απειλώντας να βάλει τέλος στη ζωή του.

Τα γαλλικά μέσα εικάζουν πως ο Αλέξις Μπεκά Μπεκά είναι ο παίκτης ο οποίος φέρεται να σταμάτησε το αυτοκίνητό του σε λωρίδα έκτακτης ανάγκης και δείχνει διατεθειμένος να πέσει στο κενό.

Στον σημείο φαίνεται πως έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, πυροσβέστες αλλά και μέλη του στρατού, που βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις μαζί του, προκειμένου να μη πηδήξει. Μαζί τους φέρεται να είναι και ένας ψυχολόγος, που τον έστειλε η Νις, προκειμένου να βοηθήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες που φτάνουν από τη χώρα, η αιτία που οδήγησε τον ποδοσφαιριστή να πάρει αυτή την απόφαση, είναι ο πρόσφατος χωρισμός με την κοπέλα του.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, η διοίκηση της Νις έκανε γνωστό πως όλες οι σημερινές εκδηλώσεις της ομάδας (συνεντεύξεις με δημοσιογράφους ενόψει του κυριακάτικου αγώνα με την Μπρεστ), αναβλήθηκαν.

Ο 22χρονος Γάλλος έφτασε στον σύλλογο από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας το καλοκαίρι του 2022. Ο νεαρός μέσος, ο οποίος πέρασε από τις τάξεις στην ομάδα της Ligue 2, με την Καέν δεν έχει ακόμη καταγράψει συμμετοχή την τρέχουσα σεζόν με την πρώτη ομάδα της Νις.

Terrible a man being reported as the Nice player Alexis Beka Beka threatening to commit suicide by jumping off Magnan bridge. Fire crews, police and psychologist on the scene. Hoping for a good outcome pic.twitter.com/NeEpweAF5I