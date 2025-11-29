Παλμέιρας – Φλαμένγκο 0-1: Ο Ντανίλο έκρινε τον «εμφύλιο» στον τελικό και έδωσε στην ομάδα του το 4ο Copa Libertadores στην ιστορία της

Στην κορυφή του Copa Libertadores και πάλι η Φλαμένγκο. Η ομάδα της Βραζιλίας επικράτησε 1-0 της Παλμέιρας στον «εμφύλιο» που υπήρξε στον τελικό της διοργάνωσης -στη Λίμα του Περού- και κατέκτησε για 4η φορά στην ιστορία της την… ποδοσφαιρική κορυφή της Ν. Αμερικής.

Η ομάδα του Ρίο ντε Τζανέιρο κατέκτησε την 66η έκδοση του Copa Libertadores, πανηγυρίζοντας και πάλι το συγκεκριμένο τίτλο, για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια. Η Φλαμένγκο του Φελίπε Λουίς βγήκε νικήτρια στη βραζιλιάνικη «τιτανομαχία» και ξεπέρασε την Παλμέιρας στις κατακτήσεις στη διοργάνωση.

«Χρυσός» σκόρερ του τελικού ο Ντανίλο με κεφαλιά-δυναμίτη στο 67′ μετά από ασίστ του Ντε Αρασκαέτα σε εκτέλεση κόρνερ.

DANILO SCORS IN THE LIBERTADORES FINAL!!!!

pic.twitter.com/Q0hbHsFn1L — Darren (@TheDazView) November 29, 2025

Στο 89’ ο Βίτορ Ρόκε λίγο έλειψε να κάνει το 1-1 για την ομάδα του Σάο Πάολο, όταν από το ύψος της μικρής περιοχής έπιασε ένα δυνατό σουτ στην κίνηση, με τον Ντανίλο να «βουτά» πάνω του και να αποσοβεί ένα βέβαιο γκολ, παραχωρώντας το κόρνερ!

Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Έβερτον με απευθείας εκτέλεση φάουλ νικήθηκε αρχικώς από τον τερματοφύλακα της Παλμέιρας, με την μπάλα να βρίσκει και στο δοκάρι

Έτσι, ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ, Αμπέλ Φερέιρα, δεν κατάφερε να κάνει τρία τα Copa Libertadores με τους Παουλίστας μετά το back-to-back τις χρονιές 2020 και 2021.

Με αυτή την κούπα, η Φλαμένγκο έγινε η ομάδα από τη Βραζιλία με τα περισσότερα τρόπαια στον θεσμό, στην πέμπτη της παρουσία σε τελικό.